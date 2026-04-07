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Sigue grave el joven tucumano que recibió un disparo en Tupungato

Un joven de 21 años permanece internado en estado delicado tras recibir un disparo en Tupungato.

Un joven de 21 años se encuentra internado en estado delicado tras haber sido baleado en la espalda en un hecho ocurrido en Tupungato, que por estas horas es materia de investigación judicial. El episodio generó conmoción en la comunidad y encendió alertas por un nuevo caso de violencia en el departamento.

El hecho tuvo lugar en la zona de Cordón del Plata (en la intersección de calles Llaver y Tucumán) durante la jornada del jueves, según consignaron los medios locales del Valle de Uco. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública, lo que motivó un rápido despliegue policial y sanitario.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en la espalda, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Scaravelli, donde permanece bajo atención médica.

Las primeras hipótesis indican que el joven habría sido atacado por otro individuo que se dio a la fuga (aunque la mecánica del hecho aún no está clara), por lo que los investigadores trabajan para reconstruir lo sucedido y determinar responsabilidades.

En la escena intervino personal de Policía Científica (que realizó los peritajes correspondientes), mientras que la causa fue caratulada como averiguación de lesiones con arma. Desde la fiscalía indicaron que continúan reuniendo pruebas para esclarecer el caso y avanzar en la identificación del presunto autor.

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