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Fenómeno del niño

Sigue el frío y las lluvias en Mendoza: cuánto cuesta la Garrafa Social en el Valle de Uco

Los departamentos seguirán repartiendo la garrafa en diversos operativos y los valores ascienden a más de diez mil pesos.

La provincia de Mendoza y la región del Valle de Uco siguen siendo afectadas por el fenómeno del niño, lo que ha provocado que las lluvias lleven al menos dos semanas presentes en el territorio.

Una situación que ha desembocado en la llegada de un clima muy frío y sin la presencia de sol, lo que ha hecho que los vecinos de la región deban acudir nuevamente al uso de la calefacción.

En base a ello, además del uso cotidiano, los municipios seguirán con las campañas de venta de la Garrafa Social en distintos puntos de los departamentos, como lo hará Tupungato en La Arboleda, Villa Bastías y Cordón del Plata.

Garrafas que podrán ser adquiridas por precios de $14.500, aunque dependiendo del municipio, o si vienen de provincia, pueden ir variando los valores de acceso. Siendo un número que solo podrán acceder los beneficiarios del programa.

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