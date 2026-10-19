Sigue el escándalo por la difusión de contenido íntimo de una docente de San Martín: la DGE intervino la escuela

La difusión de imágenes y un video de contenido sexual pertenecientes a una docente de una escuela técnica de San Martín generó revuelo, no solo en la comunidad educativa, sino en toda la provincia. Ese hecho derivó en una investigación judicial y, ahora, en la intervención del establecimiento por parte de la Dirección General de Escuelas (DGE). Según trascendió, las autoridades educativas identificaron a tres alumnos que serán sancionados, mientras se busca determinar las responsabilidades por el acceso al material privado y su posterior circulación.

La respuesta institucional comenzó durante el fin de semana en la Escuela Técnica N° 4-120 General José de San Martín. Allí trabajará un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales, convocado para acompañar a la comunidad educativa y abordar las consecuencias del episodio.

La medida se tomó después de que los archivos comenzaran a circular más allá del establecimiento y llegaran a estudiantes de otras escuelas del departamento. La exposición de la docente y el alcance que adquirió la difusión motivaron la activación de un protocolo para intervenir en la situación.

Por el momento, no se informaron cuáles serán las sanciones que recibirán los tres estudiantes identificados. La docente, en tanto, podrá hacer uso de una licencia en el marco de las medidas previstas para atender su situación.

Cómo se originó la difusión del material privado

El episodio comenzó cuando un estudiante encontró abierta la cuenta de correo electrónico de la profesora en una computadora de la sala de informática. La docente había utilizado ese equipo durante una jornada institucional y, desde la cuenta, el alumno accedió a su servicio de almacenamiento en Drive.

Allí encontró las imágenes y el video, que posteriormente fueron descargados y compartidos por WhatsApp. Lo que en un primer momento habría circulado en grupos reducidos se extendió durante la semana pasada y llegó a alumnos de distintas escuelas de San Martín.

La propagación del contenido convirtió el episodio en una situación que excedió el ámbito del establecimiento donde se originó. La intervención de la DGE busca atender las consecuencias dentro de la comunidad educativa, mientras se avanza en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La investigación judicial sigue en marcha

En paralelo a las medidas educativas, la Justicia investiga el acceso a los archivos y su distribución. La docente presentó una denuncia el viernes anterior en la Oficina Fiscal de turno, a partir de la cual se inició la causa. También interviene la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos.

La investigación deberá establecer las responsabilidades correspondientes por la obtención y circulación del material privado, además de determinar las circunstancias en las que se produjo su difusión.

Mientras tanto, la DGE puso en marcha el abordaje institucional y confirmó que habrá sanciones para los alumnos identificados. Las medidas disciplinarias específicas aún no fueron detalladas.