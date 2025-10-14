Sigue el escándalo: la empresa Broda presiona políticamente para que se reactiven los sunset en el Golf Club Andino

La empresa Broda, la cual tiene la concesión del Bosco, está ejerciendo presión política para lograr la autorización de fiestas y eventos “sunset” en las instalaciones del Golf Club Andino, ubicado dentro del Parque General San Martín, a pesar de la prohibición expresa que establece la ley provincial que regula el uso de ese espacio público.

La normativa vigente es clara: dentro del Parque no se pueden realizar fiestas masivas ni eventos que impliquen concentración de público con fines comerciales o recreativos. Sin embargo, aseguran que la empresa intenta valerse de vínculos políticos e influencias institucionales para que la restricción sea levantada, priorizando su negocio por encima de la seguridad y el cumplimiento legal.

Otro punto de preocupación radica en el estado de las instalaciones del restaurante Bosco, el espacio donde ya se realizaban esta clase de eventos totalmente por fuera de la ley. De acuerdo con informes y observaciones técnicas, el lugar no está preparado para recibir grandes cantidades de público, carece de salidas de emergencia adecuadas y no cumple con las condiciones básicas de seguridad requeridas para espectáculos de concurrencia masiva.

Vecinos y especialistas advierten que este tipo de iniciativas deben ser evaluadas con responsabilidad y memoria, recordando tragedias como la de República Cromañón, donde el incumplimiento de normas y la falta de controles derivaron en una de las peores catástrofes sociales del país.

“La libertad bien entendida no consiste en hacer negocios al margen de la ley, sino en respetar las normas, las instituciones y la vida humana”, subrayaron quienes, además, pidieron a las autoridades mantener la prohibición vigente y priorizar la seguridad ciudadana por encima de cualquier interés económico.