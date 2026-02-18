Sigue el calor y así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 32 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 20 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 24 grados en una jornada mayormente nublada.