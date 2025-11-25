Search
Sigue el calor intenso y así estará el tiempo este martes en Mendoza

Llega el segundo día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 34 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 21 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles y jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 33 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 29 grados en una jornada mayormente nublada.

