Sigue el calor extremo y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 34 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 19 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 29 grados en una jornada mayormente nublada.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

