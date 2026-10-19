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Sigue baja la probabilidad de lluvias en Mendoza y así estará el tiempo este inicio de semana

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 20 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas, aunque con pocas probabilidades.

Cómo continuará el tiempo

El martes la temperatura llegaría sin cambios, ya que la misma se mantendría y daría una máxima de 20 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

Para el miércoles el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 22 grados en una jornada con cielo mayormente soleado.

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