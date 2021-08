Según los datos oficiales publicados el último trimestre de 2020 por el INDEC, el 63% de las niñas, niños y adolescentes en Argentina residen en hogares pobres.

Suman 7 millones en edades entre 0 y 14 años que viven en la pobreza, con al menos uno de sus derechos fundamentales vulnerados, en términos de acceso a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda digna, entre otros.

El corresponsal en Buenos Aires de RFI, Théo Conscience, lo describió de este modo:

«Unos niños van corriendo detrás de los perros callejeros, entre los escombros y las carpas improvisadas. Con una sonrisa triste, Noelia mantiene un ojo sobre su hija: “Ella es mi hija, se llama Melina”. Ella y un centenar de madres solteras con 175 niños ocupan un predio de la Villa 31, porque no pueden pagar un alquiler en este barrio pobre de Buenos Aires.

“Ya es casi un mes que estamos con nuestros niños acá, bajo la lluvia, el frío, ante los mosquitos, los insectos, ante estos fríos de cero grados como ayer a la noche, nuestras narices congeladas ahí durmiendo…”, cuenta Noelia.

En el suelo permanecen desechos y escombros. Con escobas y palas, unas madres tratan de limpiar lo que hace poco era un basural.

La cara ojerosa, Andrea indica la carpa en la cual duerme con sus tres hijas. “Es muy triste ver a los chicos acá en estas condiciones porque están sin luz, sin agua, sin baño. Sólo estamos abajo de una carpa. O sea que estamos sin nada”, describe.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires justifica esta amenaza de desalojo por el proyecto de construcción de una escuela. Para Andrea, es una falsa excusa, teniendo en cuenta que los niños ya están escolarizados en el barrio.

“¿Por qué tantas escuelas, si los chicos no tienen dónde vivir? Primero, tendría que ser una casa, y después las escuelas, obviamente para su futuro. Pero sin una vivienda, me parece que tampoco hay futuro”, denuncia.

Lamentablemente, esta situación de extrema precariedad es frecuente en Argentina. En el Gran Buenos Aires, se estima que de cuatro chicos que se sientan en una mesa, sólo uno come todos los días».

El artículo que salió en el medio francés se complementa con los números que dio a conocer en informes socioambientales la fundación Haciendo Camino: 40% de los niños y niñas sufren desnutrición, 54% vive en condiciones de hacinamiento, 43% de los hogares no consume agua potable, 67% de los hogares presenta materiales precarios en su vivienda, 32% de los hogares no tienen sistema de conservación de alimentos, 62% de las familias no tienen controles médicos al día, 29% sufre inseguridad alimentaria.