Siete empresarios mendocinos en la mira: quiénes son los involucrados en el juicio de los Cuadernos K

El inicio del juicio por la causa Cuadernos de la Corrupción K volvió a colocar bajo la lupa a un grupo de empresarios mendocinos señalados por haber integrado el entramado de pagos ilegales y sobornos que, según la Justicia federal, funcionó entre 2003 y 2015 bajo el amparo del Poder Ejecutivo nacional. Entre los acusados figuran nombres de peso en la construcción y la industria local, como Cartellone, Pescarmona y Arroyo, junto a otros directivos y exfuncionarios vinculados a empresas contratistas del Estado.

Uno de los imputados más destacados es Enrique Menotti Pescarmona, de 83 años, histórico referente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA). Figura como el imputado número 8 y fue incorporado como “colaborador” en 2018, acusado de haber realizado 13 pagos ilegales durante su gestión al frente de la firma. En septiembre pasado, la Fiscalía rechazó su propuesta de pagar 510 millones de pesos para extinguir la acción penal, y su defensa solicitó una declaración de insanía por una presunta enfermedad neurodegenerativa.

También llega a juicio Francisco Rubén Valenti, exdirectivo histórico de IMPSA y hombre de confianza de Pescarmona. Está acusado como partícipe necesario en 13 hechos de coimas, y una anotación del chofer Oscar Centeno, del 5 de junio de 2009, lo vincula con una entrega de dinero en el Hotel First’s Park en Buenos Aires. Su intento de conciliación y reparación económica también fue rechazado este año.

Por parte de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., tres miembros de la familia —Gerardo, José Gerardo y María Rosa Cartellone— fueron elevados a juicio. La Justicia los acusa de haber efectuado diez pagos ilegales entre 2007 y 2009, mientras ocupaban puestos directivos en la empresa. Ninguno de ellos consiguió que se aceptaran sus propuestas de conciliación judicial.

El expediente también alcanza a Carlos Eduardo Arroyo y Carlos Daniel Román, presidente y directivo de Green S.A., imputados por dos hechos de coimas relacionados con contratos públicos. Según la acusación, actuaron como autores o partícipes necesarios dentro del esquema de corrupción.

Aunque no son oriundos de la provincia, también fueron procesados Tito Biagini y Hugo Alfredo Kot, exgerente y directivo de una empresa con sede en el carril Rodríguez Peña, por su vinculación con el circuito de sobornos.

El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, comenzó este jueves y se desarrollará mediante audiencias virtuales semanales por Zoom, con transmisión pública a través del canal de YouTube del Poder Judicial. La causa se originó tras la aparición de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, quien documentó los traslados de dinero entre empresarios y funcionarios mientras trabajaba para Roberto Baratta, entonces subsecretario del Ministerio de Planificación Federal.

El fiscal Carlos Stornelli basó su acusación en la existencia de un sistema paralelo de recaudación ilegal a través de la adjudicación de obras públicas, transporte y energía. Según el Ministerio Público Fiscal, este circuito de sobornos fue liderado por Néstor y Cristina Kirchner, y operaba mediante intermediarios como Julio De Vido y Baratta, quienes articulaban los pagos con las empresas proveedoras del Estado.

En ese engranaje de corrupción estructural, los empresarios mendocinos aparecen como piezas clave del sistema de contratistas nacionales que, de acuerdo con la acusación, habrían aceptado pagar coimas de manera sistemática a cambio de mantener sus privilegios en la asignación de obras públicas.