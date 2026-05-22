Siete detenidos en un megaoperativo en San Carlos

En el marco de un operativo de alto impacto, siete personas fueron aprehendidas en San Carlos. El despliegue policial incluyó monitoreo mediante drones, patrullajes a pie y controles fijos.

De acuerdo a la información oficial, se trató de un procedimiento coordinado por la Unidad Especial de Patrullaje y contó con la participación de efectivos de Cuerpos Especiales, Policía Vial y Policía Rural, y se utilizaron drones operados por la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT).

Durante el operativo, el personal policial identificó a 65 personas, de las cuales siete fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes.

Además, en paralelo, se efectuaron controles sobre 32 automóviles, 13 motocicletas y dos colectivos.

Según informaron fuentes policiales, el despliegue tuvo como objetivo reforzar la prevención y reforzar la seguridad en diferentes sectores del departamento.