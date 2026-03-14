“Siento que estamos cerca de cumplir el sueño”: Riquelme dio detalles del proyecto para ampliar La Bombonera

El sueño de todos los hinchas de Boca de ver una Bombonera con más capacidad parece que está cada vez más cerca. O al menos eso dejó caer el presidente xeneize, Juan Román Riquelme. Tras varios años de rumores con respecto a la ampliación del estadio, con varios proyectos dando vueltas por redes, finalmente el mandamás boquense decidió abordar el tema de frente.

A través de una entrevista en el canal oficial de Boca, Riquelme se ilusionó con la posibilidad de llevar las obras adelante y contó que sólo precisa de autorizaciones gubernamentales para poder avanzar. “Presentamos todos los papeles y no tenemos ningún inconveniente para poder hacer la ampliación. Ahora falta la última autorización“, señaló.

En ese sentido, Riquelme destacó la predisposición de la empresa ferroviaria (NdR: junto a la Bombonera pasa el recorrido de un ferrocarril) y sostuvo que el proyecto ahora deberá ser evaluado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), organismo que debe otorgar la aprobación final. “La gente de Ferrosur se portó muy bien con nosotros y están de acuerdo con lo que presentamos. Nos da felicidad y ahora pasa a la gente que corresponde para ver si tenemos la última autorización y que todos los hinchas empiecen a soñar”, expresó.

El presidente del club también remarcó que el objetivo de la dirigencia es mejorar el estadio sin abandonar el barrio donde se encuentra. En ese contexto, afirmó que al asumir la conducción de la institución encontraron el escenario en malas condiciones. “Encontramos a La Bombonera abandonada. Es nuestra casa. Vamos a tener que trabajar mucho y descansar poco, pero lo hacemos con tanto amor”, manifestó.

La Bombonera ha tenido problemas históricos para llevar adelante su ampliación.

Riquelme además descartó los proyectos alternativos que en el pasado planteaban ampliar el estadio hacia las viviendas linderas o construir un nuevo estadio cercano. Según explicó, existe una normativa que declaró patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires a varias casas ubicadas junto al estadio, lo que impide avanzar con ese tipo de iniciativas. “Hay una ley que declaró patrimonio algunas casas pegadas a nuestro estadio. Eso quiere decir que ese famoso proyecto no se puede hacer”, indicó.

Finalmente, el dirigente se mostró optimista respecto del futuro de la obra y aseguró que, si se obtiene la autorización pendiente, el club estará cerca de concretar un viejo anhelo de los simpatizantes. “Si tenemos la suerte de que nos permitan lo que presentamos, es la primera vez que siento que estamos cerca de cumplir el sueño de los bosteros: agrandar nuestra casa”, concluyó.

Los detalles del proyecto para ampliar La Bombonera

Entre las principales modificaciones previstas se encuentran la construcción de una nueva bandeja de plateas, la instalación de 18 ascensores para mejorar los accesos, la construcción de torres externas del lado de las vías del tren y diversas reformas estructurales destinadas a ampliar la capacidad del estadio.

La entrada a la Bombonera en 2026.

Según los detalles del proyecto, la primera etapa de obras permitiría sumar alrededor de 6.000 nuevas plateas, lo que llevaría el aforo de aproximadamente 57.000 a cerca de 67.000 espectadores. En las siguientes fases, la capacidad podría elevarse hasta alrededor de 80.000 personas, lo que lo convertiría en uno de los escenarios más grandes del continente.