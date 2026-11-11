“Si yo fuera concejal”: las propuestas que ganaron el concurso en la Ciudad de Mendoza

El recinto del Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza fue escenario de la entrega de premios de la 16ª edición del Concurso Intercolegial “Si Yo Fuera Concejal”. Bajo la consigna “Inteligencia Artificial en la Gestión Local”, el certamen reunió a 36 proyectos elaborados por alumnos de 15 instituciones educativas secundarias y CENS de la Capital.

La iniciativa, creada por la Ordenanza N° 3.182/94, busca acercar a la juventud a la experiencia deliberativa democrática y al compromiso con la comunidad. En esta oportunidad, los estudiantes asumieron el rol de ediles en sesiones simuladas para abordar temáticas clave: IA aplicada a la Cultura, Seguridad, Desarrollo Urbano y Desarrollo Humano.

El acto contó con la presencia del intendente Ulpiano Suarez; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Rubio; el representante del Banco Galicia, Roberto Ríos —entidad que aportó el financiamiento para las distinciones—; el secretario de Gobierno, Pablo Espina;lasecretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; y la directora de Educación, Elvira Stone, junto a concejales, autoridades escolares y familias.

En relación con el certamen y el compromiso participativo de las juventudes, el intendente destacó: “Es una alegría ver a jóvenes involucrados, aportando soluciones a los problemas y desafíos que tiene nuestra Ciudad. Como nos invita a pensar el Papa; la tecnología tiene sentido si está al servicio de las personas para vivir mejor. En cada proyecto se refleja que los estudiantes no son meros espectadores, sino agentes activos de cambio. Queremos felicitar a todas las instituciones y ponderar especialmente el trabajo incansable de los docentes, porque no hay tecnología que reemplace la formación en valores y el pensamiento crítico que brindan en el aula. El futuro de la Ciudad no está escrito y no me cabe duda de que estas generaciones van a escribirlo”.

Los proyectos ganadores

La evaluación de los trabajos estuvo a cargo de los ediles capitalinos y de la Directora de Educación, con fiscalización del escrutinio por parte de la escribana municipal. La edición se destacó por la empatía y la inclusión de los planteos, garantizando que el uso de tecnologías avanzadas beneficie a toda la comunidad.

1º Premio ($1.000.000): Proyecto “SICLO” (Sistema Inteligente de Ciclovías Ordenadas), presentado por las alumnas Candela Victoria Olarte Salinas, Mía Riveros Palomo y Dasha Morena González Meneses, del Liceo Militar General Espejo . Propone optimizar la seguridad y convivencia en la red de ciclovías mediante monitoreo con IA para detectar infracciones de velocidad y circulación indebida.

(Sistema Inteligente de Ciclovías Ordenadas), presentado por las alumnas Candela Victoria Olarte Salinas, Mía Riveros Palomo y Dasha Morena González Meneses, del . Propone optimizar la seguridad y convivencia en la red de ciclovías mediante monitoreo con IA para detectar infracciones de velocidad y circulación indebida. 2º Premio ($600.000): Proyecto “Ciudad que se entiende” , elaborado por los estudiantes Jaquelin Flores, Mauro Suarez, Yasmín Guiñazu, Micaela Muñoz y Ariadna Choque, del Colegio Inmaculado Corazón de María . Consiste en un sistema municipal georreferenciado que anticipa condiciones de accesibilidad urbana para personas con discapacidad.

, elaborado por los estudiantes Jaquelin Flores, Mauro Suarez, Yasmín Guiñazu, Micaela Muñoz y Ariadna Choque, del . Consiste en un sistema municipal georreferenciado que anticipa condiciones de accesibilidad urbana para personas con discapacidad. 3º Premio ($400.000): Proyecto “Red Taller Circular”, llevado a cabo por los alumnos Federico Tomás Ramírez Luic, Lautaro Nicolás Carreño, Gian Lucca Santino Caduto, Enzo Gabriel Aguilera Camacho y Bárbara Josefina Paez, de la Escuela Pablo Nogués. Plantea articular excedentes productivos y capacitaciones entre empresas e instituciones educativas a través de un banco de oportunidades.

Tras la entrega del primer premio, Dasha González, Mía Riveros Palomo y Candela Olarte, en representación del Liceo Militar General Espejo, expresaron su entusiasmo por la concreción de la propuesta: “Estamos muy felices y agradecidas con el jurado, las autoridades y nuestros profesores por acompañarnos en ‘SICLO’. Invertimos mucho tiempo de estudio para dar respuesta a una problemática que vemos día a día. Para nosotras, lograr este reconocimiento demuestra que la Ciudad de Mendoza puede dar pasos firmes hacia una movilidad más sostenible y segura, fortaleciendo al mismo tiempo el trabajo en equipo y el compromiso entre compañeros”.

Menciones especiales

Debido al nivel técnico y conceptual alcanzado, se otorgaron tres menciones especiales. Quienes expusieron estas propuestas recibieron certificados y pases de City Bus obsequiados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo:

“Museo Virtual: Modo Joven” (Colegio Sagrado Corazón): plataforma digital e interactiva basada en códigos QR para conectar a los jóvenes de entre 13 y 17 años con el patrimonio histórico y artístico de la Ciudad. Integrantes: Josefina Castroviejo, Daniela Rincci, Ludmila Farini, Natalie Broncales y Benjamín Martínez. “IArteMendoza” (Escuela de Bellas Artes): herramienta de IA orientada a difundir a los artistas locales y optimizar la agenda cultural de la Capital. Integrantes: Victoria Cabrera, Tania Espeche y Sol Paez. “Mendoza Limpia e Inteligente” (Escuela Arq. Manuel Víctor Civit): sistema de análisis de datos e infraestructura para la prevención de siniestros, emergencias y coordinación de servicios urbanos. Integrantes: Thiago Bargas, Valentín Gramajo, Tiziano Pereira, Joel Ontivero y Juan Merlo.

Las comunidades educativas participantes pertenecientes a la Ciudad de Mendoza fueron: Colegio María Auxiliadora, Escuela José Vicente Zapata, Colegio Inmaculado Corazón de María, Escuela Normal Tomas Godoy Cruz, Escuela de Comercio Martín Zapata, ICEI, Centro Educativo Padre José María Llorens, Colegio Corazón de María, Escuela de Bellas Artes, Colegio Sagrado Corazón, Escuela Ing. Pablo Nogués, Liceo Militar General Espejo, Escuela Arq. Manuel Víctor Civit, Colegio San Luis Gonzaga y Colegio Universitario Central.