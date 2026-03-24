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No la pasa bien

“Si voy a la cárcel me mato”: el terror de la abogada juzgada por racismo en Brasil

La joven argentina, acusada por tres cargos en Brasil, no quiere pensar en pasar sus próximos años en prisión.

Agostina Páez (29) se encuentra en Ipanema, junto a su padre y sus dos abogados defensores, a la espera de que la Justicia del Estado de Río de Janeiro inicie este martes por la tarde el juicio en el que afronta tres cargos de injuria racial. “Está la posibilidad de ir a la cárcel, acá en Brasil. Pero si yo voy a la cárcel me mato, literal”, le dice a Clarín con la voz presa del pánico.

Su papá, Mariano llegó a donde está su hija junto al abogado argentino Sebastián Robles y la letrada brasileña Marta Junqueira, quienes ejercen su defensa en el proceso penal.

“En la últimas horas traté de tranquilizarme un poco porque estoy muy nerviosa desde que fijaron la fecha de juicio. No duermo, la paso muy mal”, confiesa la joven, que tiene una hermana de 16 años a la que ella prácticamente crio desde que falleció la madre de ambas.

Estos meses fueron calvario. No puedo salir a la calle tranquila. tengo que taparme, andar paranoica de que no me estén siguiendo, que no me reconozcan…”, señala la abogada e influencer quien en un momento de la charla se quiebra y llora.

Agostina reconoce, más allá de lo que defina la justicia, que se equivocó: “Sé que lo que he hecho está mal, pero hay un contexto detrás, y esperemos poder bajar la pena que pide la fiscalía”.

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