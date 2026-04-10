Si tu hijo falta mucho a clases en Mendoza, deberá ir en diciembre: lo que tenés que saber

El titular de la Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, confirmó que los estudiantes que no alcancen el 80% de asistencia deberán asistir a clases en diciembre para recuperar contenidos, una medida que abarca a todos los niveles educativos (inicial, primario y secundario).

La decisión se da en un contexto de preocupación por el ausentismo escolar, tras un informe de Argentinos por la Educación que evidenció un aumento en las inasistencias a nivel nacional (entre 2022 y 2024, el porcentaje de alumnos con 15 faltas o más pasó del 44% al 51%). En Mendoza, si bien los números son mejores, el problema sigue siendo significativo y encendió alertas en las autoridades.

Según los datos oficiales, en la provincia hay un 10% de alumnos sin inasistencias, pero también un porcentaje elevado con faltas reiteradas (incluyendo un 16% con más de 30 ausencias) (datos correspondientes al nivel secundario). El límite para mantener la regularidad es de 20 faltas (puede extenderse a 28 si están justificadas).

García Zalazar remarcó que “después de la pandemia se relajó la obligatoriedad de asistir a clases” (y también el control por parte de las familias), y subrayó que la escuela cumple un rol clave más allá de lo pedagógico (incluye alimentación diaria con miles de raciones de desayuno, merienda y almuerzo).

En este escenario, el objetivo oficial es reducir el ausentismo (que el año pasado alcanzó el 17%) a un rango de entre 10% y 15%. Para eso, además, se implementaron estrategias de seguimiento (como llamados a familias de alumnos con muchas faltas), con resultados iniciales positivos.