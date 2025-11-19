Si tomás mate mientras manejás, esta es la multa a la que te podrías enfrentar en Mendoza

La provincia de Mendoza actualizó oficialmente los montos de las multas de tránsito para 2026 tras la aprobación de la Ley de Avalúo e Impositiva, que modificó el valor de la Unidad Fija (UF). Entre las conductas sancionadas se encuentra tomar mate al volante, una costumbre extendida pero severamente penalizada por la normativa vigente.

Las infracciones continúan clasificándose en leves, graves y gravísimas, pero registran un incremento del 19% respecto del año pasado. La multa más cara sigue siendo la aplicada a quienes conducen con 1 gramo o más de alcohol en sangre, que puede alcanzar los $5.500.000, el monto más alto dentro del esquema provincial.

En este marco, la legislación también aclara que actividades cotidianas como fumar, usar el celular o manejar con ojotas están incluidas entre las faltas que ponen en riesgo la seguridad vial. Pero una conducta que muchos realizan sin advertir su gravedad —tomar mate mientras manejan— aparece destacada entre las sanciones más severas.

Para 2026, las multas quedarán fijadas de la siguiente manera:

Leves: $50.000, para infracciones sin riesgo inmediato, como estacionar en lugares prohibidos.

$50.000, para infracciones sin riesgo inmediato, como estacionar en lugares prohibidos. Graves: $350.000, por maniobras peligrosas como una vuelta en “U” indebida o circular con fallas técnicas.

$350.000, por maniobras peligrosas como una vuelta en “U” indebida o circular con fallas técnicas. Gravísimas: $500.000, el nivel máximo de penalización.

La Ley Nacional de Tránsito no menciona específicamente el mate, pero es clara al exigir que el conductor mantenga ambas manos sobre el volante, salvo al realizar el cambio de marchas. A su vez, la Ley 9024 de Mendoza obliga a conservar el dominio efectivo del vehículo, lo que vuelve incompatible cualquier actividad que quite atención o control.

Por eso, tomar mate al volante se considera una falta gravísima, con multas que pueden trepar hasta los $500.000. La razón es evidente: cualquier distracción mínima puede derivar en un siniestro y poner en peligro al conductor, a los pasajeros y a terceros.

Las nuevas multas entran en vigencia con el calendario 2026 y buscan reforzar un mensaje clave: en la ruta, la atención tiene que estar puesta exclusivamente en manejar.