Si no cobraste la Tarjeta Alimentar en noviembre, estos son los pasos a seguir para recuperar el beneficio

Si este mes no viste acreditado el monto de la Prestación Alimentar, no sos el único: numerosos titulares denunciaron que el pago de noviembre no se reflejó en sus cuentas. La buena noticia es que ANSES habilitó distintos mecanismos para revisar y recuperar el beneficio, siempre que el titular cumpla con los requisitos y mantenga sus datos actualizados.

El primer paso imprescindible es verificar que la información personal y familiar esté correctamente registrada en ANSES. Domicilio, estado civil, datos de los hijos y situación socioeconómica deben coincidir con la realidad. Cualquier error en esos campos puede frenar la acreditación automática del pago.

Luego, el organismo recomienda ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y dirigirse a las secciones “Hijos” y “Mis Asignaciones”. Allí debe figurar la Prestación Alimentar dentro de la lista de beneficios activos. Si no aparece, es probable que el sistema no haya procesado la acreditación.

Cuando la prestación no figura o aparece como no pagada, se puede realizar un reclamo de manera virtual, desde la plataforma o la app de ANSES. La opción “Denuncias y Reclamos” permite registrar el inconveniente sin necesidad de trasladarse ni sacar turno. Este procedimiento suele ser el más rápido para destrabar pagos pendientes.

Si el reclamo digital no resuelve la situación, el paso siguiente es solicitar un turno presencial para presentar el Formulario PS 2.72, que habilita reclamos por asignaciones, cambios en el lugar de cobro o la designación de un apoderado para recibir pagos atrasados. Este documento es clave para regularizar casos más complejos o reiterados.

Finalmente, ANSES aconseja revisar el calendario de pagos de noviembre para confirmar la fecha correcta según la terminación del DNI. Esto permite descartar demoras por cronograma y asegurarse de que todas las prestaciones se acrediten sin inconvenientes.

Si no cobraste la Tarjeta Alimentar este mes, no lo dejes pasar: revisar y actualizar tus datos es el primer paso para recuperar un derecho esencial como el acceso a la canasta básica.