Si hay miseria que no se note: el turismo de reuniones salva la ropa

El turismo viene registrando datos preocupantes comparados con otros años. Los porcentajes de ocupación hotelera reflejan la crisis económica que no se sostiene con el ingreso de turistas extranjeros. En ese contexto complejo, el Gobierno sale a maquillar la situación.

“Mendoza registró una positiva afluencia turística durante la última semana, en un período —mayo y junio— que se caracteriza por ser de baja turística, a nivel internacional”, dice un comunicado oficial del Gobierno. Indicaron que ese desempeño “se vio impulsado por las permanentes acciones de promoción turística y la realización de importantes eventos que convocaron visitantes de distintos puntos del país y del exterior, consolidando a la provincia como un destino activo durante todo el año”.

Entre los factores que influyeron en esos números, remarcaron que al Desafío Ruta 40 YPF, desarrollado en San Rafael; el Congreso de Agencias de Viajes, organizado por Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, el XX Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica; el congreso Argentina Rocks, dedicado a la minería y organizado por el Ministerio de Energía y Ambiente, entre otros.

“A su vez, se realizaron actividades que impulsan la promoción de la Marca y el destino Mendoza, como el encuentro institucional organizado por ProMendoza, que convocó a una delegación de intendentes del estado brasileño de Minas Gerais y representantes del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, en Bodega La Histórica (Maipú)”, fue otro de los puntos altos que marcan en el Gobierno.



Reconocieron el 60% de ocupación hotelera para el fin de semana largo del 25 de mayo, asegurando que se trató de una cifra récord por temporada baja, pero en realidad, el número viene a la baja si se lo compara con otros años.