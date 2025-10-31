Search
Si estás pensando ir desde Mendoza hasta Brasil tenés que conocer el precio de esta vacuna obligatoria

El Gobierno Nacional dejó de ofrecer la inmunización gratuita para quienes no viven en zonas endémicas. Conocé los precios actuales.

Viajar a Brasil o a otros destinos tropicales desde Mendoza ahora implica un gasto extra: la vacuna contra la fiebre amarilla, antes gratuita en hospitales públicos, pasó a tener un costo de alrededor de $220.000 por dosis en centros privados. La medida, impulsada por el Gobierno Nacional, busca priorizar la distribución del stock en regiones con circulación viral, pero generó inquietud entre los mendocinos que planean viajar durante el verano.

Hasta hace poco, en plena temporada alta, la oficina de Sanidad de Fronteras aplicaba unas 80 dosis diarias de forma gratuita a quienes presentaban pasajes o reservas. Sin embargo, desde este mes, solo las personas que residen en zonas endémicas —como el norte argentino y provincias fronterizas con Paraguay o Brasil— pueden acceder a la vacuna sin costo.

En Mendoza, los interesados deben solicitar turno en clínicas privadas o vacunatorios autorizados, donde se les cobra el nuevo valor. El impacto económico no es menor: una familia tipo deberá desembolsar casi un millón de pesos solo en vacunas, a lo que se suma el costo de los pasajes, seguros internacionales y documentación.

Por sus precios y sus destinos turísticos, Brasil se consolida como uno de los destinos más elegido por los mendocinos esta temporada.

Desde el Ministerio de Salud provincial recordaron que la vacuna debe aplicarse al menos diez días antes del viaje y tiene validez de por vida, por lo que solo se requiere una dosis. También recomendaron consultar con un profesional en caso de embarazo, alergias o enfermedades inmunológicas, ya que no todas las personas pueden recibirla.

El Ministerio de Salud de la Nación explicó que la decisión forma parte de un “reordenamiento del stock nacional”, priorizando la disponibilidad en regiones de riesgo. “Antes la dábamos gratis a quienes presentaban pasaje o reserva, pero desde ahora solo se aplica sin costo en zonas con circulación viral”, indicaron desde la cartera sanitaria.

La principal medida preventiva contra la fiebre amarilla sigue siendo la vacunación. Brinda protección a partir de los 10 días de aplicada y dura toda la vida. En algunos países, además, es requisito obligatorio para ingresar, por lo que se exige el certificado internacional de vacunación.

Entre las contraindicaciones, se encuentran la alergia a componentes de la vacuna (como huevo o ciertos antibióticos), la edad menor a 6 meses, las infecciones por VIH con bajo recuento de linfocitos, enfermedades del timo, inmunodeficiencias, tumores malignos o tratamientos inmunosupresores.

De este modo, mientras el turismo internacional se prepara para la temporada alta, los mendocinos que planean cruzar las fronteras deberán sumar otro gasto a su presupuesto vacacional: el de una vacuna que, aunque cara, sigue siendo clave para prevenir una enfermedad potencialmente mortal.

MendozaBrasilpreciosveranovacacionesfiebre amarillavacuna obligatoria

