Desde que aumentaron los casos de coronavirus en la provincia el Gobernador, viene pidiéndole a los ciudadanos que se comporten con responsabilidad social y una vez más apeló al aislamiento voluntario para evitar contagios de COVID-19.

El Gobernador Rodolfo Suarez y la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, visitaron el estadio cubierto Aconcagua Arena. En el lugar, el área recibe los elementos sanitarios comprados en el marco de la pandemia de COVID-19. Allí se ha montado un anexo para almacenar solo una parte de todos los materiales con los que cuenta el Gobierno de Mendoza.

Al finalizar la actividad, el Gobernador Rodolfo Suarez dijo: “En Mendoza estamos bien con la tasa de letalidad y la respuesta del sistema de salud. Cuando esa tasa aumente y cuando el sistema de salud no pueda dar respuesta, tomaremos medidas en cuanto a las libertades individuales y al funcionamiento de la economía. Eso lo vamos analizando todos los días en un escenario de incertidumbre. Está comprobado que el virus no tiene que ver con las estaciones del año, por ello apostamos a que el sistema funcione y la batalla la da la ciencia”.

Mendoza cuenta con más insumos sanitarios y equipamiento crítico para enfrentar esta pandemia, a partir de una gran inversión de recursos económicos, y un complejo diseño logístico, que permitirá fortalecer la red sanitaria de toda la provincia.



(Sigue) pic.twitter.com/tf4x9AdYyY — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) July 29, 2020

Variables a tener en cuenta para tomar medidas

“El sistema puede responder gracias a estas compras que hemos hecho a través de concursos de precios, por más que en esta situación se permita la compra directa. A esto agregamos el costo de hotelería. Llevamos gastados más de 100 millones de pesos entre gente que está repatriada, casos sospechosos y casos leves que estamos enviando ahora”, explicó el mandatario.

“Nosotros interpelamos a la gente en el aislamiento voluntario porque no queremos parar el desarrollo económico y las libertades individuales de los mendocinos. Las variables a tener en cuenta son la respuesta del sistema y la tasa de letalidad. Lo que tenemos que hacer es cuidar a los adultos mayores, y la forma de hacerlo es que se cuiden los jóvenes. El mayor número de contagios es de 15 a 40 años, que son los que sí pueden contagiar a alguien que puede morir”, detalló el jefe del Ejecutivo provincial con respecto a la pandemia de COVID-19.

Alto cumplimiento del aislamiento voluntario

Consultado sobre el grado de cumplimiento del pedido del Gobernador a los mendocinos, destacó: “Hay un gran cumplimiento del aislamiento, de forma responsable, pero también vemos incumplimientos con juntadas ilegales, fiestas, templos evangélicos que no cumplen la normativa y demás. De forma permanente recordamos que hay que salir solo lo necesario. Decidir entre lo necesario y lo que no lo es, es decidir entre la vida y la muerte”.

“El aislamiento por COVID-19 en marzo fue correcto. En Mendoza fuimos pioneros cerrando aeropuertos, fronteras y pidiendo que se aislaran quienes llegaban de viaje. Hacemos un esfuerzo enorme de control en la provincia, hemos ofrecido hoteles a los camioneros y demás. El Estado puede dar respuesta en muchos sentidos, pero las decisiones individuales son de cada uno y llevan a una cuestión colectiva que afecta a todos”, graficó Suarez.

El porcentaje de camas ocupadas por COVID-19

“Cada enfermo de COVID-19 es una víctima y no un villano. Hay familias que pierden a sus seres queridos. Tenemos en cuenta el aumento de casos, pero el sistema responde aún. El porcentaje de camas ocupadas por coronavirus es bajísimo. Ese es uno de los datos que tenemos en cuenta a la hora de optar por el aislamiento voluntario”, reiteró el Gobernador.

Portezuelo

Sobre el cuarto desembolso recibido, el Gobernador explicó que “hay un proceso dentro del COIRCO donde hay oposición a la concreción de la obra. Nuestro planteo es que Portezuelo también va a beneficiar a las otras provincias. Quiero que quede en claro que los fondos que hemos recibido para la construcción van a una cuenta especial cuyo destino es Portezuelo o alguna otra obra hídrica, como El Baqueano, o solar, como el Parque Eólico del Sosneado, que generarían tantos megas de energía como lo haría Portezuelo. No vamos a gastar un solo peso de esta obra en la medida en la no que tengamos toda la seguridad de que se pueda terminar”.

Nuevo titular de Vialidad

“Mañana anunciaremos el nombre del nuevo titular de Vialidad. Se trata de un ingeniero civil con especialidad en materia vial. Los equipos están trabajando en las reformas que haremos en la entidad”, sostuvo Suarez.

Cobro estatales

“Este viernes cobran los empleados estatales, está garantizado el pago para el 100% del personal, a través de un gran esfuerzo que estamos realizando pese a la caída de la recaudación”, indicó Suarez.

En este sentido, señaló que “también está garantizado el pago del aguinaldo, tal como lo dijimos en su momento, en el marco de la política de austeridad que venimos llevando adelante desde el Estado para garantizar los servicios”.

Baja en el delito

El Gobernador manifestó que, pese a la pandemia por COVID-19, “en Mendoza hemos tenido bajas importantes en las estadísticas, en materia de delitos”. Además, señaló que no es ajeno a los incrementos delictivos en otras provincias y que por ello mantiene encuentros con el jefe de la cúpula policial de manera permanente. “Nos estamos preparando. De hecho, próximamente llegarán las camionetas, los chalecos y las armas que hemos comprado desde el Gobierno. Continuamos dotando a la Policía con los elementos necesarios para cuidar a los mendocinos”.

Turismo interno

“Escucho a los intendentes. No hay manera de llevar adelante políticas públicas si no es en diálogo con ellos. Hemos respetado la decisión de cada uno de ellos”, señaló el Gobernador en referencia a la suspensión del turismo interno en algunos departamentos.

Agregó que, hasta hoy, ninguno de los casos positivos ha sido como producto de esta actividad y que por el momento no evalúan suspenderlo en otros municipios, “a menos que su intendente lo solicite. Se va viendo día a día”.

Audiencia pública en la Corte por Teresa Day

Este jueves se realizará laaudiencia pública por Teresa Dayque convocó el presidente de la Sala Segunda del máximo tribunal, Omar Palermo. El objetivo es que la ciudadanía participe en la interpretación sobre los requisitos constitucionales que debe cumplir un nominado a formar parte de la Suprema Corte. Al respecto, el Gobernador dijo: “Los cuestionamientos llegan de cierto sector político de Mendoza que es el kirchnerismo y quien lleva adelante esto es el juez Palermo. Es un cuestionamiento institucional absurdo, no se puede llevar la política a la Justicia, la Constitución de la Provincia de Mendoza define cómo es el sistema de designación de jueces”.

“El Senado provincial también participó con las audiencias públicas, nosotros tuvimos que tomar un juramento prematuro a la señora Day porque si no la Corte lo iba a impedir con una cautelar y ahí hubiese sido mayor la gravedad institucional. Esta audiencia no tiene sentido. Las competencias están claramente determinadas en Mendoza y esa discusión que se hace sobre los años de profesión es un absurdo, ya que la profesión hoy tiene muchas variables. Yo he trabajado en muchas leyes con ella”, aclaró Rodolfo Suarez.

En referencia a su formación, agregó: “Lleva 30 años en el ámbito judicial y se la cuestiona por cuestiones dogmáticas jurídicas de fondo que tienen que ver con distintas visiones que tenemos y en lo que hay dos claros sectores que se diferencian, entre aquellas personas que estamos a favor de la víctima y los que no. Nosotros, en ese sentido, continuamos con la política de Alfredo Cornejo, y Day está claramente identificada con esta doctrina y eso es lo que lleva a que se haga esta audiencia donde el Gobierno no va a participar de ningún modo”.