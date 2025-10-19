Show de Lionel Messi: con un hat trick, el Diez comandó una nueva victoria del Inter Miami

Lionel Messi es una fuente inagotable de fútbol. No importa en qué liga esté o cuál es el contexto en el que esté jugando, el Diez siempre deja alguna acción para el recuerdo. Si bien el paso de los años le quitó explosión, el crack rosarino se las ingenia para dejar alguna perlita para los amantes del deporte rey.

En esta ocasión, Messi se despachó con tres goles en la victoria de Inter Miami por 5 a 2 ante Nashville, en lo que fue el cierre de la temporada regular de la MLS. Ahora, se vienen los playoffs.

La primera gran aparición de La Pulga fue a los 34′: el Diez recibió, de pecho y entre dos jugadores rivales, en tres cuartos de cancha y encaró hacia el área rival para luego soltar un zurdazo que se clavó contra un palo. Golazo y ventaja inicial para Las Garzas.

Pese a adelantarse en el marcador, el equipo dirigido por Javier Mascherano sufriría dos golpes seguidos sobre el final de la primera etapa, por lo que se fueron en desventaja al entretiempo.

Ya en el complemento, Messi sacaría a relucir toda su clase y a los 63′ igualaría el marcador con un penal cobrado como aquellos que ejecutó contra Hugo Lloris en la final del Mundial de Qatar 2022.

El astro argentino volvería a aparecer a los 81′ para sentenciar el partido. Tras una jugada combinada con Frey, Messi anotaría el 4 a 2 que sepultaría las esperanzas de Nashville, que antes había acariciado el empate con Surridge, su más inmediato perseguidor en la tabla de goleadores de la MLS.

Ya sobre el final del encuentro, en tiempo adicionado, el Capitán de la Scaloneta se daría tiempo para servirle el quinto gol al venezolano Telasco Segovia, que sólo tuvo que empujar la pelota al gol con todo el arco a su merced.

Concluida la etapa regular de la MLS, Messi encabeza la tabla de goleadores con 29 tantos. Además, es el jugador qué más asistencias repartió, con 16.