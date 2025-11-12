Shein y Temu, bajo la lupa: piden gravar con un impuesto sus ventas a Argentina

El diputado Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque de Encuentro Federal, anunció que presentará un proyecto de ley para aplicar un arancel del 30% a los productos que ingresen a la Argentina a través de plataformas como Shein y Temu, al considerar que “destruyen toda la producción nacional”.

El legislador sostuvo que estas empresas “destruyen toda la producción nacional”, ya que operan “saltándose al industrial y al comerciante argentino” y enviando directamente los productos desde el exterior al consumidor final. “Van directamente al consumidor, pero suplantan la mano de obra argentina por la mano de obra china”, advirtió en declaraciones radiales.

Impacto sobre el sector textil

Pichetto puso como ejemplo el sector textil, uno de los más afectados por la competencia internacional. “Está siendo impactado de manera demoledora por el ingreso de productos que llegan por correo privado o Courier”, expresó.

El diputado comparó la situación con la de Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump impuso un arancel del 16% a los productos adquiridos mediante plataformas extranjeras. En esa línea, consideró necesario que la Argentina adopte medidas similares “en defensa del interés nacional”.

El diputado Miguel Ángel Pichetto, presidente del bloque de Encuentro Federal.

Proyecto de ley y objetivos

La iniciativa que presentará en la Cámara de Diputados prevé un arancel del 30% para todas las mercaderías que ingresen por Courier o correo privado, sin excepciones. El objetivo, explicó Pichetto, es proteger a las pymes y al comercio argentino frente a la competencia desleal.

“Hay que cuidar al empresario y a las pymes argentinas y ver cómo equilibramos el juego, porque la modalidad de trabajo de los chinos produce costos totalmente inferiores”, señaló. Además, remarcó que estas plataformas “dominan el mercado mediante dumping” y que muchos de los productos “son de baja calidad”.

El rol de las plataformas internacionales

Pichetto mencionó además la instalación de Amazon en el país y advirtió sobre el impacto de las plataformas globales en el empleo local. “El producto llega por vía de correo en cuatro o cinco días y hay sustitución de mano de obra y de comercio, porque también el comercio es salteado”, afirmó.El legislador concluyó que su propuesta busca abrir el debate en el Congreso y que “el arancel del 30% debe aplicarse sin ningún tipo de exención, aunque habrá que discutirlo con el resto de los diputados”.