Interpretaron su nuevo éxito global ‘BZRP Music Session #53′, que batió cuatro Récords Guinness

Shakira y Bizarrap no paran de ‘facturar’ con su éxito mundial ‘BZRP Music Session #53′ que cantan en el mundo, así no sepan español. Como ocurrió con el público del icónico programa de entrevistas de Jimmy Fallon The Tonight Show. Uno de los de mayor audiencia en Estados Unidos y que se transmitió por NBC en la noche del viernes 10 de marzo.

Previo a su presentación, que provocó la euforia de los asistentes. La barranquillera y el argentino tuvieron una conversación con el presentador norteamericano quien destacó la hazaña global del tema.

“Felicitaciones ‘Music Session #53′ es la canción número uno globalmente. Esto es real, ustedes tienen cuatro Record Guinnes. Pero tu Shakira tienes ahora 10 de estas marcas mundiales”, le dijo Fallon a la cantante. Junto a las fotos de los artistas con los reconocimientos, lo que provocó aplausos del público.

El entrevistador estadounidense les dijo que “la rompieron” ya que lograron que el video de la canción obtuviera la mayor cantidad de reproducciones en Youtube en 24 horas y la que más rápido alcanzó el millón de vistas en esa plataforma, así como ser la más escuchada en Spotify en un día y en una semana.

Durante la entrevista, Shakira recordó la anécdota de que su hijo Milán fue el que le dijo que hiciera un tema con el Bizarrap. El niño, de hecho, estaba en el estudio. Y según su madre, era el más entusiasmado en asistir al programa estadounidense.

“Tiene un buen oído y buen gusto, y también es fan de Bizarrap y me dijo cinco meses atrás: ‘Mamá tu tienes que hacer una colaboración con Bizarrap porque si haces esa canción será número uno’”, contó la colombiana. Además, reveló que el niño fue más allá y también le envió un mensaje de voz al manager de su madre, Jaime. “Tienes que hacer que mi madre cante junto con él porque será un hit”, le dijo el pequeño visionario.

Luego Fallon reprodujo un video de los fans de Shakira donde cantaban apasionadamente la ‘BZRP Music Session #53′ que la emocionó y señaló que aunque escribió esa canción como una forma de desahogo, se creó una hermandad alrededor del tema, especialmente con las mujeres que atravesaron dolorosas rupturas.

Esta tercera actuación de Shakira en el programa norteamericano fue nuevamente sensacional en medio de un público que, si bien no es hispanohablante, coreó a todo pulmón su nuevo éxito global.