Sesiones nocturnas y trabajo ad honorem: la propuesta de una lista que compite en Maipú

De cara a las próximas elecciones de concejales del 22 de febrero, el frente Proyecto Nuevo Rumbo difunde los contenidos de su plataforma electoral. Y entre las propuestas, hay una que pone el en la transparencia y el compromiso ciudadano.

“La propuesta central, que ya comenzó a generar debate en los cafés y hogares de Maipú, plantea un cambio radical en el funcionamiento del Concejo Deliberante: trasladar las sesiones legislativas a las 21:00 horas”, dicen desde el espacio.

Y avisan que “esta iniciativa no es un simple cambio de agenda”. La lista 505 que lleva como candidatos a Pablo Rey, María Emilia Scatolón y Cristián Di Betta tiene por objetivo que el cuerpo legislativo “recupere su esencia como un espacio de servicio y no como una carrera de subsistencia económica”.

“Al sesionar de noche, se busca que los concejales puedan cumplir con sus responsabilidades laborales habituales durante el día, permitiendo que ciudadanos de diversos sectores —comerciantes, docentes, profesionales y trabajadores— puedan sumarse a la función pública sin abandonar sus profesiones”, argumentan.

Otro de los aspectos de la iniciativa apunta a que el trabajo de concejal sea ad honorem. El Frente sostiene que la representación del pueblo “debe nacer de una vocación genuina y no de la búsqueda de un salario estatal”. Al desvincular la función legislativa del beneficio económico personal, la agrupación “pretende asegurar que quienes lleguen a la banca lo hagan con el único interés de mejorar la calidad de vida de los vecinos de Maipú“.

Desde el espacio consideran que esta medida no solo significa un ahorro histórico para las arcas municipales, que podría ser destinado a obras de infraestructura y salud, sino que también elevaría la vara ética de la política local. Sesionar después de las 21:00 horas es, en definitiva, la garantía de que el concejal ha cumplido primero con su jornada como un ciudadano más antes de ir a legislar.

La elección del horario nocturno también busca fomentar la transparencia y la auditoría social, indicaron desde la lista porque “al realizarse fuera de la jornada laboral promedio, se facilita que los vecinos interesados puedan asistir a las sesiones o seguir las transmisiones en vivo sin interferir con sus propias obligaciones”.