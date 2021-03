En Argentina y en otros países como México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Honduras, Brasil, Guatemala, Uruguay y Venezuela, los 15 años de una mujer son motivo para un gran festejo, no es un cumpleaños más. Desde hace ya poco más de un año, los festejos de las quinceañeras han mutado y se han reinventado por la pandemia de Covid-19.

Diario NDI habló con Marcela Rangone (White Balance), reconocida fotógrafa, quien comentó cuales son las nuevas formas de inmortalizar un momento tan especial para las adolescentes y sus familias.

«La verdad que el 2020 fue diferente a todos los años. Notamos que las chicas querían festejar y querían que sus 15 años no pasaran desapercibidos. Por eso en que nos dedicamos a realizar sesiones de fotos únicas. Ya no vemos tanto a las jovenes detrás de una torta y rodeada de familiares. Si no que las vemos disfrutando con sus amigas y eligiendo un motivo para focalizar en una sesión de fotos», contó Marcela.

Lo cierto es que este tipo de sesiones en la que las quinceañeras pueden fotografiarse solas, con amigos, con familiares, se ha vuelto una tendencia en el Valle de Uco; cada vez más chicas deciden tomarse un día de «relax» para reírse y plasmar en fotografías el recuerdo de cumplir 15 años.‘

Mirá más fotos en el perfil de instagram de WHITE BALANCE

¿Querés consultar por tu sesión de 15 años? Hacé click AQUÍ, si nombras a NDI obtenes %10 de descuento