Servicios municipales de salud animal en diciembre en la Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó que durante diciembre brindará operativos gratuitos de salud animal, dirigidos a residentes de la ciudad. Los servicios incluyen castraciones con turno previo, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas básicas.

Centro Veterinario de La Favorita

Desde el primero hasta el 30 de diciembre, a partir de las 8:30, funcionará el centro fijo ubicado en la Avenida El Libertador, entre Félix Dardo Palorma y Los Fundadores, en el barrio La Favorita.

Los lunes y viernes se realizarán castraciones con turno (solicitado a través de la línea 147), además de consultas básicas, vacunación antirrábica y desparasitación.

De martes a jueves se brindarán consultas clínicas, vacunación y desparasitación sin turno previo.

Móvil Veterinario en el Parque O’Higgins

Entre el primero y el 23 de diciembre, de lunes a jueves a partir de las 14:00, el móvil veterinario estará ubicado en el Parque O’Higgins, en la zona del Teatro Gabriela Mistral.

En este punto se ofrecerán castraciones con turno y cupo limitado a 15 animales por día, además de vacunación antirrábica y desparasitación por orden de llegada.

En el móvil no se realizarán consultas clínicas.

Jornadas territoriales en plazas y barrios

La campaña municipal incluye, además, operativos gratuitos de vacunación antirrábica y desparasitación en plazas y espacios públicos, de 9 a 12 horas. Las fechas previstas son:

Miércoles 3: Plaza Yrigoyen

Miércoles 10: Paseo Venezuela (Barrio Cano)

Miércoles 17: Plaza Mathus Hoyos

Martes 23: Barrio Champagnat

Martes 30: Plaza Malvinas Argentinas

Los servicios se destinan exclusivamente a residentes de la Ciudad de Mendoza que acrediten domicilio.

Para castraciones se atienden perros de 5 meses a 5 años y gatos de 6 meses a 5 años, siempre que se encuentren en buen estado corporal. No se castran animales con sobrepeso o desnutrición, razas braquicéfalas ni razas mini. La evaluación final queda a criterio del veterinario.