Servicios gratuitos para mascotas: qué ofrece la Ciudad durante abril

Durante abril, la Ciudad de Mendoza continúa impulsando su política de salud pública con una fuerte presencia del área de salud animal, acercando servicios gratuitos para perros y gatos en distintos sectores de la capital.

La propuesta incluye prestaciones clave como castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y consultas veterinarias básicas, buscando no solo mejorar la calidad de vida de las mascotas sino también prevenir enfermedades que pueden afectar a toda la comunidad.

Uno de los puntos centrales de atención es el Centro Veterinario del barrio La Favorita, que funciona de lunes a viernes por la mañana durante todo el mes. Allí se realizan castraciones con turno previo, que debe gestionarse a través de la línea 147, mientras que la vacunación y la desparasitación se brindan sin turno, por orden de llegada. Además, las consultas clínicas básicas se atienden algunos días de la semana en horario matutino.

A su vez, el Móvil Veterinario se encuentra instalado en el Parque Central, donde atiende de lunes a jueves desde las 14 horas. En este espacio también se realizan castraciones con turno previo y servicios de vacunación y desparasitación sin turno. Sin embargo, en este caso no se ofrecen consultas clínicas.

Desde el municipio recordaron que para las castraciones es obligatorio contar con turno y que los animales serán evaluados previamente por profesionales para determinar si están en condiciones de ser intervenidos. También aclararon que no se realizan cirugías en razas braquicéfalas o de tamaño muy pequeño debido a los riesgos que implican.