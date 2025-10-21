Servicios electorales: el millonario acuerdo que firmó Mendoza con el Correo Argentino

A través del decreto 2.062, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Gobierno oficializó un contrato clave con el Correo Argentino por la prestación de servicios electorales. La suma que pagará la Provincia asciende a unos cinco mil millones de pesos.
Puntos clave del acuerdo
- Urnas y Material Electoral:
- Las urnas para la elección provincial/municipal serán provistas por la Justicia Electoral Provincial, debiendo guardar idénticas características de tamaño y calidad a las que utiliza la Justicia Nacional.
- La preparación del material de mesa (‘bolsín’) para la documentación provincial (actas, telegramas/certificados, mazos de boletas, etc.) estará a cargo de cada Junta Electoral Provincial, la cual deberá entregarlo a la Junta Electoral Nacional con suficiente antelación para su despliegue conjunto por el CORREO OFICIAL.
- Logística Conjunta:
- El Poder Ejecutivo Provincial contratará directamente el servicio del CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. para el despliegue y repliegue conjunto de la logística electoral de ambas jurisdicciones.
- Se autoriza una inversión de hasta $ 4.806.845.803,00 para la contratación de estos servicios.
- Escrutinio Provisorio y Repliegue:
- El escrutinio provisorio, tanto de las elecciones nacionales como de las provinciales/municipales, estará a cargo de las autoridades designadas por la Junta Electoral Nacional (Cláusula Octava).
- Las autoridades de mesa realizarán en primer término el escrutinio de la elección nacional. Concluido y cerrado el “bolsín” nacional, se dará inicio al escrutinio de las categorías provinciales y municipales (Diputados, Senadores y Concejales cuando corresponda). La cantidad de votantes será la determinada por el padrón del presidente de mesa.
- La Junta Electoral Nacional, por intermedio del CORREO OFICIAL y con la custodia del Comando Nacional Electoral, tendrá a su cargo el repliegue conjunto de urnas y documentación de ambas elecciones hacia el lugar del escrutinio definitivo.
- Pago a Autoridades de Mesa:
- Se autoriza la liquidación directa al CORREO OFICIAL de la suma de $ 393.600.000,00 para atender los pagos de un concepto adicional o compensatorio a las Autoridades de Mesa, Delegados y Autoridades de Mesa de Extranjeros. Este monto es resuelto por el Gobierno Provincial en virtud de la concurrencia con las elecciones nacionales, conforme a lo solicitado por la Junta Electoral Provincial.