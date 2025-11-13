Sergio Salgado, ex intendente de Santa Rosa, salió en libertad condicional

Este miércoles, el ex intendente de Santa Rosa Sergio Salgado abandonó la cárcel al salir en libertad condicional luego de pasar más de cuatro años detenido. El beneficio le fue otorgado por el tiempo transcurrido en prisión y por su buena conducta. Cabe recordar que había sido condenado a seis años de prisión por la unificación de una serie de delitos contra la administración pública.

El principal motivo que lo llevó a la cárcel fue la malversación de fondos públicos y fraude a la administración, los cuales se vinculan con maniobras irregulares y cobros indebidos en la feria “La Salada” de Santa Rosa, y por los fondos recibidos para la construcción de una planta industrial que nunca se concretó. También tenía una condena por amenazas.

Salgado salió este mediodía de la cárcel San Felipe, en la Sexta Sección de Ciudad, después de haber pasado por la granja penal de Lavalle. Si bien se había dispuesto su libertad hace una semana, su salida se demoró debido a un error judicial vinculado a un reclamo de la Justicia Federal. Sin embargo, una vez que se comprobó que las penas estaban unificadas, se hizo efectiva su excarcelación.

Cabe recordar que el ex dirigente del PJ había sido intendente de Santa Rosa desde 2007 y reelecto en dos oportunidades. En 2016, a medida que avanzaban las causas en su contra, firmó su renuncia mientras estaba detenido en Contraventores.

En 2018, Salgado fue condenado por cuatro hechos: concusión, malversación, desobediencia y administración fraudulenta mediante facturas apócrifas por provisión de combustible.

La Justicia de la Tercera Circunscripción le concedió la libertad condicional al considerar cumplida la parte necesaria de la condena. Las causas de Salgado atravesaron todas las instancias judiciales, incluida la Suprema Corte de Mendoza, que frenó la prescripción de algunas de ellas.