Sergio Massa, en Mendoza y a días de las elecciones, se despegó de la devaluación: “Yo no quería”

El ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente, llegó a San Rafael este viernes, a tan solo nueve días de las elecciones presidenciales. En medio de la fuerte crisis que se está viviendo respecto al dólar, que en el mercado paralelo superó los $1.000; Sergio Massa se despegó de la devaluación que se produjo post PASO: “Yo no quería”, dijo.

Massa llegó este mediodía al sur de la provincia, luego de haber suspendido su visita a la Ciudad de Mendoza el miércoles tras un inicio de semana complicado por la disparada de la divisa en el mercado paralelo.

Con la devaluación del peso argentino, que deriva en una pérdida de poder adquisitivo que impacta en los bolsillos de todos los argentinos; lo que es una de las mayores críticas al actual gobierno nacional; Massa se despegó de esta medida: “Yo no quería”, dijo al hablar frente a referentes del peronismo mendocino y empresarios de distintos rubros.

“Argentina resuelve su problema de una sola manera: haciendo fuerte su moneda a partir de la generación de divisas. Tenemos que superar un problema histórico, que es que salen más dólares de los que ingresan. Cada vez que esos ciclos se producen, terminan pasando dos cosas muy complejas: la primera, tomamos mucha deuda; la segunda, vienen los procesos de restricción con ajuste, devaluación de nuestra moneda“, dijo Massa.

Inmediatamente agregó: “Yo no quería”, intentando despegarse así del problema y pasándole la pelota a un gobierno nacional cada vez más debilitado, en la figura del presidente Alberto Fernández.

Por otra parte, Massa se refirió al proyecto de dolarización del candidato Javier Milei: “No hay ninguna posibilidad de resolver ni vía bimonetarismo, ni vía dolarización, los problemas de la Argentina sin que eso tenga un primer impacto de destrucción de salarios y un segundo impacto de destrucción del empleo“.

“El 10 de diciembre empieza una etapa nueva en la Argentina. Vamos cumpliendo desde el punto de vista político ciclos, y eso nos pone en la responsabilidad de empezar etapas nuevas. Argentina necesita inexorablemente la construcción de un gobierno de unidad nacional, salir del circulo vicioso en el que cada uno de los sectores obstaculiza al otro”, agregó Sergio Massa.

“Los que una vez criticaron mi capacidad de dialogar con todos los sectores, eso hoy me pone en excelentes condiciones. Nadie se puede sorprender si el 10 de diciembre alguien que está hoy en el Pro, en el Radicalismo, en la Izquierda, o en sectores del mundo del trabajo o del mundo empresario es parte de mi gobierno”.

El apoyo a Martín Aveiro

Hasta San Rafael llegó el intendente de Tunuyán y candidato a diputado nacional, Martín Aveiro. El tunuyanino acompañará en la boleta a Massa el 22 de octubre, con un escenario que no es el ideal para el peronismo mendocino a nivel provincial tras las elecciones provinciales y las PASO nacionales.

“Es muy importante para todo Mendoza, en particular para el sur, mostrando que el sur existe en contraposición a lo que pasa todos los días con el gobierno provincial que verdaderamente olvida o vienen solo cuando hay tiempos de elecciones y que un candidato a presidente a pocos días de las elecciones esté acá, creo que pone de manifiesto no solamente el gran trabajo territorial del actual intendente Emir, seguramente lo que va a ser Omar, sino además el compromiso que va a tomar Sergio con el sur”, destacó Aveiro.

“Además con un valor agregado, que es fin de semana largo, previaje, todo lleno en toda la provincia, en el Valle de Uco pasa absolutamente lo mismo, y después de un debate donde la oposición titula que el turismo no es importante, que la conectividad aérea con Aerolíneas a todo el territorio nacional no es importante, que el Previaje es un “plancito” que no genera economía y que no aporta valor agregado. Entonces creo que venir a San Rafael en el inicio de un fin de semana largo donde está lleno al 100% cada rincón de este maravilloso sur provincial, creo que habla por sí solo del compromiso que tiene con un sentido federal y un desarrollo en cada uno de los rincones de la Argentina”, sostuvo el candidato a diputado nacional.

La agenda de Massa en Mendoza

Esta es la cuarta vez en este 2023 que Sergio Massa llega a la provincia. En esta oportunidad decidió ir al sur. Massa arribó este mediodía al aeropuerto de San Rafael, donde desarrolla diversas actividades en el marco de la campaña y por la tarde visitará San Juan.

En San Rafael, Massa recorrió las obras del nuevo gasoducto y se reunirá con productores, empresarios y militantes.

Por la tarde, Massa se trasladará a San Juan, donde será recibido por el gobernador Sergio Uñac y ambos visitarán una fábrica de paneles ubicada en la localidad de Pocito y además mantendrán una reunión con mujeres sanjuaninas.