Serán deportados los cinco mendocinos detenidos en Miami por un vergonzoso robo en cadena

El escándalo estalló este domingo en Miami, cuando cinco turistas mendocinos fueron detenidos en el Dolphin Mall, uno de los outlets más concurridos y vigilados del sur de Florida. El grupo quedó registrado por cámaras de seguridad mientras sustraía objetos sin pagar, lo que permitió un operativo certero de la Policía de Sweetwater que terminó con todos aprehendidos.

Los detenidos fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Todos quedaron involucrados en un caso que, según las autoridades, tiene características de robo planificado.

En las últimas horas se conoció la noticia de que los cinco mendocinos serán deportados a nuestro país este mismo miércoles. Así lo fijó la justicia norteamericana.

El accionar del grupo quedó detallado en los informes oficiales y exhibió un patrón claro. Los sospechosos ingresaron a una tienda Burlington, robaron valijas de gran tamaño y las usaron para ocultar mercancía en otros locales, especialmente prendas y accesorios de Columbia y The North Face. La mecánica incluía dispersiones dentro de los comercios: mientras algunos distraían a los empleados, otros cargaban rápidamente los productos dentro del equipaje sustraído.

La secuencia continuó en una tienda Tommy Hilfiger, donde dos de los acusados fueron captados antes de ser interceptados, reforzando la hipótesis de un recorrido sistemático por varias marcas del shopping.

El operativo policial permitió recuperar mercadería valuada en más de US$2.000. Dos de los implicados fueron detenidos en una parada de ómnibus portando artículos por US$950, mientras que los otros tres cayeron dentro del mall con productos por más de US$1.100.

Ahora, todos enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto múltiple en tiendas”, delitos que contemplan penas severas en el estado de Florida. Uno de ellos, además, posee antecedentes penales por hurto, lo que podría agravar su situación judicial.

Un elemento que llamó especialmente la atención de los investigadores fue que los cinco tenían pasajes confirmados para regresar a Argentina este miércoles, lo que, según la policía, refuerza la teoría de que el delito fue planificado como parte de su viaje de turismo.

La causa continúa en manos de la Justicia local, mientras se analiza el total del perjuicio económico y la posible vinculación con otros episodios similares ocurridos en la zona.