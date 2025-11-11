Será un viejo conocido: Argentina ya tiene rival para los 16avos de final del Mundial Sub-17

Argentina comenzó con un paso arrollador en el Mundial Sub-17, el cual se está disputando en Qatar. Es que luego de imponerse a Bélgica, Túnez y Fiyi, el seleccionado nacional culminó en la cima del grupo D y se asentó entre los mejores 32 equipos de una competición que históricamente se le ha negado al país.

Ya instalado en 16avos de final, los chicos dirigidos por Diego Placente sólo esperaban saber a quién se tendrían que enfrentar en una instancia que ya es de eliminación directa. Y este martes, se confirmó que el próximo escollo del conjunto argentino será un rival que últimamente ha aparecido en el camino en los mundiales de distintas categorías.

In extremis, quien selló su pase a la siguiente instancia en el mundial fue México, que será rival de Argentina. El conjunto Azteca perdió 3 a 1 con Suiza, pero avanzó como uno de los mejores terceros.

Lo llamativo es que los mexicanos obtuvieron su boleto con un criterio de desempate que pocas veces llega a usarse: el fair play.

De este modo, Argentina se verá las caras con México el próximo viernes 14 de noviembre, con horario aún por confirmar. El partido podrá verse en vivo por DSports y TV Pública.

Quien resulte vencedor entre la Albiceleste y la Tri deberá enfrentar al ganador de la llave entre Portugal y Bélgica. Más adelante en el horizonte aparecen Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda.

Cabe recordar que desde el mundial de Alemania 2006, Argentina y México se cruzaron en varias oportunidades. Además de aquel recordado encuentro de octavos de final definido por el gol de Maxi Rodríguez, ambos seleccionados se vieron las caras en 2010 (la Albiceleste se impuso 3 a 1 con un polémico arbitraje), y en Qatar 2022 (el día que Messi destrabó el encuentro con un golazo para que la Scaloneta encamine el rumbo que finalizaría con la consagración en Lusail ante Francia). Más acá en el tiempo, hace sólo algunas semanas se vieron las caras en el Mundial Sub-20, donde la Argentina también dirigida por Placente eliminó al Tri.