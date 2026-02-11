Sequía y gestión del agua: qué dice Irrigación sobre el bajo nivel del embalse El Nihuil

El Departamento General de Irrigación (DGI) explicó las causas de la baja del embalse El Nihuil y aseguró que el ecosistema del lago está sano, pese a la preocupación de la comunidad. Según el organismo, la situación responde a la crisis hídrica que afecta a la provincia y a la cuenca del río Atuel.

Desde el organismo que encabeza Sergio Marinelli señalaron que la situación está directamente vinculada a la escasez hídrica que atraviesa la provincia. Según los registros del DGI, el ingreso de agua al sistema del Atuel fue inferior a los pronósticos, en un ciclo de sequía prolongada que afecta a Mendoza.

El subdelegado del Río Atuel, Santiago del Río, indicó que los niveles actuales no son inéditos y que se han registrado situaciones similares en temporadas anteriores. “Esta postal la hemos visto en al menos ocho de las últimas diez temporadas”, afirmó, al recordar los períodos 2013-2015 y la recurrencia del fenómeno entre 2017 y 2023. En ese sentido, sostuvo que el desafío central es administrar la escasez en toda la cuenca y no solo en el embalse.

Pese a la baja de nivel, el ecosistema de El Nihuil se encuentra sano

Uno de los puntos centrales del informe del DGI se refiere al estado ecológico del embalse. El biólogo del organismo, Adrián Atencio, explicó que la presencia de vegetación acuática, conocida como “lama”, no es un indicador de contaminación, sino un signo de un ecosistema saludable. Detalló que la vegetación sumergida y los invertebrados cumplen un rol clave como refugio y alimento para la fauna acuática.

Según Atencio, esta vitalidad se refleja en el buen desempeño de la pesca recreativa durante el verano. Además, remarcó que los parámetros de calidad del agua son normales y que el lago se encuentra en buenas condiciones ambientales.

Piden un uso solidario del recurso

Desde el DGI también aclararon su rol en la gestión operativa del embalse. Si bien la empresa hidroeléctrica regula los niveles para la generación de energía, lo hace dentro de las cotas establecidas por contrato y bajo fiscalización del organismo. Del Río subrayó que el agua del Atuel es un recurso compartido por toda la cuenca y que elevar artificialmente el nivel del lago para favorecer un uso específico, como el turismo, afectaría la entrega de agua para riego en zonas productivas como Carmensa y General Alvear.

“La responsabilidad de la autoridad del agua es garantizar un equilibrio solidario entre todos los usos y usuarios”, afirmó, al destacar que el recurso debe alcanzar para riego, energía, consumo y actividades recreativas.

Finalmente, el DGI informó que continuará con los monitoreos periódicos y mantendrá abiertos los canales de diálogo con la comunidad de El Nihuil para brindar información y seguimiento sobre la situación del embalse.