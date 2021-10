La sequía está castigando a los productores de ganado de los departamentos de San Carlos, San Rafael y Malargüe. El informe indica que el sector más afectado es el de ganado caprino donde un gran número de cabezas de animales se pierde por la falta de agua.

Está claro que la problemática natural se agrava debido a la falta de planificación y proyección entre los diferentes estamentos encargados de distribuir el suministro irremplazable para la cría de animales. Conflicto que se repite año a año en Mendoza.

Productores caprinos dialogaron con El Ciudadano y expresaron el duro momento que atraviesan, el cual podría extenderse por lo que eso agravaría la situación de otras familias productoras.

Las causantes de la problemática divergen en la falta de precipitaciones, pequeñas obras de almacenamiento o de perforaciones para obtener el vital y escaso líquido elemento, y las “pocas o nulas asistencias por parte del Estado para con los productores”, según confesaron las familias afectadas por el fenómeno.

La pérdida en números

El relato agrega que hace siete meses que no llueve en la zona y como consecuencia directa de esto murieron el 45% de vacas y terneros. Mientras, que el 65% de las crías de cabras y chivos no sobrevivieron a poco de nacer, muestran con mucha angustia mujeres y hombres de allí.

Jorge Vargas productor de un campo en el límite del Sur de San Carlos y el Norte de Malargüe, hacia el lado de la cordillera comentó que “En la zona del Diamante y los Buitres tenemos una gran sequía que nos azota desde hace siete meses”.

Le preguntaron qué con las crías que lograron sobrevivir al nacimiento y a esto respondió. «Lo mismo, solo que viven unos días, pero mueren y estamos llegando al 50% de esas crías que se nos mueren. Ni hablar de las vacas, cabras y chivos grandes. Señor, esto es muy grave, si para enero no llueve quizás muera el 100% de todo el ganado, ni hablar de las crías con madres que no tienen leche y están muy débiles. No contamos con pronóstico de lluvia por ahora y todos los productores aquí solo nos queda seguir mirando como se nos mueren los animales».