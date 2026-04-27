Senadores impulsan una ley para blindar los glaciares con respaldo científico en Mendoza

Un grupo de senadores provinciales presentará mañana, a las 12, en la Legislatura de Mendoza, un proyecto de ley que busca reforzar la protección de los glaciares y del ambiente periglacial mediante criterios estrictamente científicos.

La iniciativa surge como respuesta a los recientes cambios en la normativa nacional y apunta a evitar discrecionalidades en la preservación de las cuencas hídricas.

La propuesta será dada a conocer en conferencia de prensa por los senadores Félix González, Dugar Chappel, Flavia Manoni, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez, quienes representan a distintos bloques políticos.

El eje central del proyecto es establecer al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como la autoridad técnica indiscutible en la identificación, delimitación y monitoreo de los cuerpos de hielo.

Según adelantaron, el objetivo es garantizar que cualquier decisión vinculada a la protección de glaciares se base en evidencia científica sólida, evitando así que quede sujeta a interpretaciones políticas o a metodologías no validadas. En este sentido, los senadores advirtieron sobre los riesgos de posibles conflictos de interés en un contexto donde las provincias adquieren mayor protagonismo en la gestión ambiental.

La iniciativa se enmarca en la reciente sanción de la Ley Nacional N° 27.804, que introdujo modificaciones en los presupuestos mínimos de protección de glaciares y amplió el margen de intervención provincial.

Frente a este nuevo escenario, el proyecto mendocino busca establecer reglas claras y previsibles que resguarden tanto el recurso hídrico como las actividades económicas vinculadas al territorio. De aprobarse, la norma podría convertirse en una herramienta clave para equilibrar el desarrollo productivo con la protección ambiental, en una provincia donde el agua es un recurso estratégico y escaso.