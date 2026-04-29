Senadores de la oposición buscan condicionar a Cornejo en la entrega de glaciares a mineras

Los senadores Félix González, Dugar Chappel, Flavia Manoni, Gerardo Vaquer y Cristina Gómez presentaron hoy en la Legislatura provincial un proyecto de ley clave para el futuro ambiental y económico de la provincia.

La iniciativa surge como una respuesta institucional estratégica de la oposición ante la sanción de la Ley Nacional N° 27.804, la cual modificó los presupuestos mínimos de protección de glaciares. Ante el nuevo escenario que otorga mayor intervención a las provincias, el proyecto busca evitar que la protección del ambiente periglacial quede sujeta a decisiones políticas de turno, metodologías improvisadas o conflictos de interés.

Puntualmente, la propuesta radica en la validación técnico-científica. El proyecto establece que la identificación y delimitación de las zonas protegidas sea ejercida exclusivamente por el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).

En este sentido, Félix González afirmó: “En Mendoza tenemos una fortaleza diferencial respecto a otras. Aquí está la sede del IANIGLA; por lo tanto, proponemos que a través de una ley se obligue a firmar los convenios necesarios para que sea esta institución la que defina todo lo que esté relacionado con los glaciares y periglaciares respecto a cualquier emprendimiento de tipo productivo o de desarrollo que se trate de aquí en adelante”.

“No puede suceder que la toma de decisiones sobre los glaciares de Mendoza sea tomada por funcionarios de segunda o tercera línea, por más respeto que ellos nos merezcan. Tenemos al IANIGLA en la provincia, por lo tanto, hay que fortalecerlo y someternos a la decisión científica. Lo que planteamos es que los debates políticos sobre el modelo de desarrollo que queremos deben incluir a la ciencia, y creemos que esta es una oportunidad central para que la provincia pueda diferenciarse”, dijo.

Por su parte, el investigador del IANIGLA, Ricardo Villalba, afirmó: “Fundamentalmente, nuestra contribución es que, justamente desde el punto de vista de la ciencia, podamos reconocer la importancia que tienen los glaciares como las reservas hídricas estratégicas de nuestra cordillera. Tenemos la necesidad de protegerlas, resaltando el trabajo que ya ha hecho el IANIGLA durante estos 15 años, con estándares internacionales de los más altos. Tomar decisiones que puedan afectar los cuerpos de hielo significa justamente afectar los recursos hídricos de la provincia, que como sabemos son claves”.

Ejes clave del proyecto:

Seguridad jurídica: Dota a la provincia de un marco sólido frente a la desregulación nacional.

Blindaje técnico: Evita que la autoridad de aplicación actúe bajo criterios discrecionales, delegando la validación en el organismo más prestigioso de la materia.

Defensa del recurso: Asegura la no regresión en la tutela del agua, esencial para el modelo productivo mendocino.