Senado: Vuelve a Diputados un proyecto clave para el tratamiento de efluentes cloacales

El Senado avanzó hoy con el debate para establecer un marco normativo integral en todo lo que se relacionada a recolección, transporte, operación, descarga y disposición final de efluentes en la provincia. Al ser modificada la propuesta original, el proyecto deberá volver a la Cámara de Diputados en segunda revisión.

El senador Oscar Sevilla, miembro informante del proyecto, destacó el aporte de distintos bloques políticos que enriquecieron la iniciativa. Señaló que las leyes 5917 de Residuos Peligrosos y 5961 de Preservación del Medio Ambiente constituyen marcos normativos de base, pero remarcó que existía un vacío legal respecto de la actividad de los camiones atmosféricos, encargados de la recolección y transporte de efluentes industriales y cloacales.

En ese sentido, explicó que la norma viene a cubrir ese vacío, regulando de manera específica todo el circuito que abarca la recolección, el transporte y la disposición final de estos efluentes, y otorgando al Departamento General de Irrigación el rol de autoridad de aplicación para fiscalizar, habilitar y controlar el sistema.

El proyecto prevé la implementación de un manifiesto de carga y un sistema de geolocalización que deberá ser reglamentado, con el objetivo de permitir el monitoreo y seguimiento permanente de los camiones, evitando descargas clandestinas o en lugares no autorizados. También se contempla el pago de un canon y un régimen de multas y sanciones ante incumplimientos o derrames.

Durante la sesión, tanto el senador Gerardo Vaquer del bloque Justicialista como el legislador Martín Rostand del bloque de la Unión Mendocina adelantaron el acompañamiento de sus espacios políticos a la propuesta en tratamiento.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación del Registro Provincial de Transportistas de Efluentes Cloacales e Industriales, en el que deberán inscribirse obligatoriamente quienes presten el servicio mediante camiones atmosféricos. La inscripción será pública y condición indispensable para operar, e incluirá el pago de un canon destinado al control y preservación del recurso hídrico.

El proyecto incorpora además un sistema de “manifiesto de carga” de carácter electrónico y con valor de declaración jurada, que deberá ser firmado por el generador, el transportista y el operador, garantizando la trazabilidad de los efluentes desde su origen hasta su disposición final.