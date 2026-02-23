Senado: quién es el nombre de La Libertad Avanza para la Auditoría General

La Auditoría General de la Nación (AGN) podría completar su integración tras la definición de La Libertad Avanza, que ya tiene su candidato para representar al oficialismo en el Senado. La designación se discutiría en la próxima sesión, en un escenario marcado por acuerdos entre bloques y negociaciones parlamentarias.

Se trata del abogado Mariano Piazza, quien responde políticamente a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, según confirmaron fuentes oficiales.

La decisión fue tomada en una reunión de mesa chica del Gobierno encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada. El objetivo del oficialismo es incluir el pliego de Piazza en el temario de la sesión que el Senado realizará este martes, donde también se definirán autoridades del cuerpo legislativo.

Para avanzar con la designación, el oficialismo necesita reunir los dos tercios de los votos de los senadores presentes, por lo que alcanzó un acuerdo político con el kirchnerismo y la Unión Cívica Radical (UCR), que ya tienen definidos a sus representantes en el organismo auditor.

En ese esquema, el peronismo propondrá al abogado Javier Fernández, ex auditor general, mientras que la UCR impulsará al ex senador Luis Naidenoff. Con Piazza, quedarían conformados los tres representantes del Senado en la AGN, que actualmente es presidida por el dirigente peronista Juan Manuel Olmos.

Por la Cámara de Diputados, los auditores ya fueron designados el año pasado: Mónica Almada por LLA, Pamela Caletti, cercana al gobernador salteño Gustavo Sáenz, y el kirchnerista Juan Ignacio Forlón.

La conformación de la AGN es clave para el control del gasto público y la fiscalización de la gestión estatal, por lo que las negociaciones entre bloques reflejan la importancia política del organismo. Si se alcanza el consenso necesario, el Senado podría dejar cerrada la integración del ente de control en una sesión que promete ser intensa y con acuerdos transversales.