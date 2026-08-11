Senado: parte de la oposición apoyó el proyecto de ciberseguridad pero despotricó contra un artículo

El senador provincial Ariel Pringles, en representación del Interbloque Encuentro Mendocino, fijó una posición crítica frente al proyecto de ley vinculado con la actualización de los sistemas de seguridad y ciberseguridad de Mendoza. Si bien destacó el componente técnico de la iniciativa y adelantó que el espacio acompañará el proyecto en general, marcó diferencias con uno de sus artículos centrales y cuestionó los resultados de la política criminal implementada en la provincia.

Durante el debate legislativo en el Senado, Pringles puso en duda el discurso oficial respecto de los avances alcanzados en materia de seguridad y reclamó una mirada más crítica sobre la situación actual.

“Tengo mis dudas de si es tan exitosa la política criminal de la provincia. Yo puedo estar de acuerdo en algunos números, en otros no, pero de ahí a que yo crea que estoy en Disney, estamos lejos de Disney”, sostuvo el legislador.

El principal punto de cuestionamiento estuvo dirigido al artículo 41 del proyecto, que establece la posibilidad de realizar contrataciones directas de software, hardware, licencias y servicios de consultoría vinculados con la ciberseguridad.

Pringles advirtió que esta herramienta podría limitar los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos. “Ese artículo habilita la compra directa, sin licitación pública, que es el modo en donde los mendocinos y la política controla”, señaló.

En ese sentido, planteó que el proyecto podría contemplar mecanismos excepcionales para situaciones de urgencia o emergencia, pero acompañados de instancias posteriores de control y rendición de cuentas.

“No podemos darle un cheque en blanco a un Gobierno que en estos diez años ya empieza a tener algunos cuestionamientos respecto a los cheques en blanco que le hemos ido dando”, afirmó.

El senador buscó, de este modo, diferenciar el respaldo a la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas de seguridad de una evaluación positiva de la gestión provincial en materia criminal.

“Que acompañemos un proyecto que es importante, de una temática real y que tiene seriedad técnica, no implica que no digamos que no estamos en Disney: estamos en Mendoza, y deja que desear”, sostuvo.

Finalmente, el Interbloque Encuentro Mendocino anticipó su acompañamiento en general, pero planteó el rechazo al artículo 41, al considerar que la modernización tecnológica de los sistemas de seguridad debe avanzar sin resignar transparencia, controles sobre las contrataciones y mecanismos de rendición de cuentas.