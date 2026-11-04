Senado: el oficialismo avanzó con el proyecto para rastrear las armas utilizadas en delitos

Mendoza busca incorporar una nueva herramienta para reconstruir la trayectoria de las armas utilizadas en hechos delictivos. El Senado provincial dio media sanción, por unanimidad, al proyecto de Ley de Huella Balística, que establece un marco normativo para el funcionamiento del laboratorio especializado y crea un Banco Provincial de Perfiles Balísticos.

La iniciativa apunta a que las evidencias recogidas en una escena del crimen puedan compararse con registros de otros episodios y permitir detectar si fueron utilizadas las mismas armas, incluso cuando estas todavía no fueron encontradas.

El sistema funciona desde febrero de 2026 y utiliza tecnología IBIS, que analiza las marcas microscópicas que dejan las armas sobre las vainas servidas y los proyectiles después de cada disparo. Desde su puesta en marcha registró 111 coincidencias entre vainas y seis correspondencias entre proyectiles, según los datos presentados durante el tratamiento legislativo.

La tecnología también redujo los tiempos de procesamiento: los cotejos que anteriormente podían demorar hasta tres días ahora se realizan en aproximadamente tres horas. Además, permite generar entre 200 y 300 imágenes por cada vaina, frente a las nueve o doce que obtenía el procedimiento anterior.

Uno de los puntos centrales de la ley es la creación de una base de datos que reunirá perfiles de armas secuestradas, incautadas, decomisadas o recuperadas, además de las pertenecientes a la Policía de Mendoza y al Servicio Penitenciario. También contempla armamento de empresas de seguridad privada bajo control provincial.

En cambio, para los legítimos usuarios civiles la incorporación será voluntaria. La norma no modificará las autorizaciones ni los registros que dependen de la autoridad nacional, ni exigirá trámites adicionales.

Durante el debate, el senador peronista Félix González acompañó la iniciativa y destacó que, a diferencia de la legislación anterior de 2018, esta propuesta concentra los esfuerzos en identificar armas vinculadas con delitos y no en imponer un registro obligatorio a los usuarios particulares.

El laboratorio demandó una inversión provincial superior a US$1,6 millones. La nueva ley también establecerá protocolos para preservar las muestras, garantizar la cadena de custodia y facilitar el intercambio de información con otras jurisdicciones.

El proyecto deberá ahora continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados. Un punto importante: las coincidencias balísticas aportan evidencia para orientar las investigaciones, pero no identifican por sí solas a los autores de un delito.