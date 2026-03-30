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Semana Santa: una agenda llena de actividades para disfrutar la Ciudad de Mendoza

La capital mendocina prepara una semana con propuestas culturales, turísticas y al aire libre pensadas para vecinos y visitantes.

La Ciudad de Mendoza se alista para vivir una nueva Semana Santa con una agenda cargada de actividades que se desarrollarán del 1 al 7 de abril. La propuesta apunta tanto a mendocinos como a turistas, con una programación variada que combina cultura, historia, gastronomía y naturaleza.

Durante esos días, habrá recorridos temáticos vinculados a Malvinas, circuitos enogastronómicos, experiencias al aire libre y visitas a templos religiosos. También se suman caminatas saludables relacionadas con la historia vitivinícola de la región, que incluyen degustaciones y propuestas guiadas.

El cronograma ofrece opciones para todos los gustos: desde tours guiados y paseos en bicicleta hasta trekking en entornos naturales y actividades culturales nocturnas. Además, habrá ferias, museos y distintos espacios abiertos con propuestas especiales para el fin de semana largo.

Entre las actividades destacadas, se realizará un circuito en bus dedicado a los sitios conmemorativos de Malvinas, organizado junto al Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas Mendoza. El recorrido tendrá lugar el 1 de abril por la tarde e incluirá distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Por otro lado, el tradicional “Circuito de las 7 Iglesias” se llevará a cabo el 3 de abril por la mañana. Se trata de una caminata guiada por los principales templos del centro, donde los participantes podrán conocer su valor histórico y cultural, además de vivir la experiencia desde una perspectiva espiritual.

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