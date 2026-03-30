Semana Santa: una agenda llena de actividades para disfrutar la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza se alista para vivir una nueva Semana Santa con una agenda cargada de actividades que se desarrollarán del 1 al 7 de abril. La propuesta apunta tanto a mendocinos como a turistas, con una programación variada que combina cultura, historia, gastronomía y naturaleza.

Durante esos días, habrá recorridos temáticos vinculados a Malvinas, circuitos enogastronómicos, experiencias al aire libre y visitas a templos religiosos. También se suman caminatas saludables relacionadas con la historia vitivinícola de la región, que incluyen degustaciones y propuestas guiadas.

El cronograma ofrece opciones para todos los gustos: desde tours guiados y paseos en bicicleta hasta trekking en entornos naturales y actividades culturales nocturnas. Además, habrá ferias, museos y distintos espacios abiertos con propuestas especiales para el fin de semana largo.

Entre las actividades destacadas, se realizará un circuito en bus dedicado a los sitios conmemorativos de Malvinas, organizado junto al Observatorio Interuniversitario Cuestión Malvinas Mendoza. El recorrido tendrá lugar el 1 de abril por la tarde e incluirá distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

Por otro lado, el tradicional “Circuito de las 7 Iglesias” se llevará a cabo el 3 de abril por la mañana. Se trata de una caminata guiada por los principales templos del centro, donde los participantes podrán conocer su valor histórico y cultural, además de vivir la experiencia desde una perspectiva espiritual.