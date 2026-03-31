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Semana Santa en Mendoza: qué abre, qué cierra y cómo impactan los feriados en el comercio

La coincidencia de dos feriados nacionales modifica la actividad comercial en Mendoza durante Semana Santa.

La Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza confirmó cómo funcionará el comercio durante los feriados de Semana Santa 2026, un año atípico en el que el jueves 2 y viernes 3 de abril serán ambos feriados nacionales (por la coincidencia con el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas y el Viernes Santo).

De acuerdo a un relevamiento del sector, más del 70% de los comercios abrirá el jueves 2 (en algunos casos media jornada y en otros horario completo), lo que marca una actividad relativamente normal pese al feriado. Sin embargo, el escenario cambia de forma contundente al día siguiente.

Para el viernes 3, alrededor del 90% de los locales permanecerá cerrado (debido al carácter religioso de la fecha y a la menor circulación de personas), una tendencia que se repite cada año pero que se profundiza en este contexto de doble feriado consecutivo.

En cuanto a lo laboral, la normativa vigente establece que ambos días deben abonarse como feriados nacionales (con pago doble o franco compensatorio para quienes trabajen), lo que modifica las condiciones habituales del Jueves Santo (que en otros años no implicaba recargo salarial).

Más allá del impacto comercial, la provincia también ofrece alternativas para quienes decidan quedarse: desde recorridos históricos vinculados a Malvinas hasta circuitos religiosos y propuestas turísticas en distintas zonas (como la Ciudad de Mendoza o el Valle de Uco), consolidando un fin de semana largo con fuerte movimiento interno.

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