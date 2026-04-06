Semana Santa en Mendoza: la Policía labró más de 1.300 infracciones de tránsito

La Policía de Mendoza realizó durante el fin de semana largo un operativo de control vehicular en accesos y rutas provinciales, en el marco de la política de prevención de siniestros viales que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El despliegue comenzó el jueves por la noche y se extendió hasta el domingo, con puestos fijos y móviles ubicados en distintos puntos estratégicos. En total, se controlaron cerca de 2.806 vehículos y se labraron 1.397 actas de infracción. Además, se retuvieron 51 licencias de conducir, 104 motocicletas y 65 vehículos.

Los controles de alcoholemia representaron uno de los ejes centrales del operativo. Se realizaron 1.426 pruebas, de las cuales 83 arrojaron resultados positivos, lo que indica que 94 % de los conductores testeados no registró alcohol en sangre.

En cuanto a los casos detectados, 47 conductores presentaron niveles por debajo de un gramo por litro, mientras que el resto superó el límite legal establecido, lo que constituye infracciones graves según la normativa.