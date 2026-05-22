Semana de los museos: las tres muestras que inauguró Ulpiano Suárez

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, inauguró tres nuevas exposiciones en las salas Oeste, Este y Norte del MMAMM, en Plaza Independencia, en una jornada que reunió distintas expresiones del arte contemporáneo mendocino y regional. Las propuestas abordan temáticas vinculadas con la memoria, el territorio, la accesibilidad y los nuevos lenguajes artísticos. Entre los asistentes estuvo Sergio Marinelli.

Durante la apertura, Ulpiano Suarez destacó el crecimiento del espacio cultural desde su inauguración en octubre de 2021 y señaló que más de 250.000 personas ya visitaron el museo para recorrer más de 60 muestras gratuitas. El jefe comunal remarcó que el objetivo de acercar la cultura y el arte a vecinos y turistas se está cumpliendo y celebró la gran concurrencia de público en esta nueva inauguración.

La principal exposición presentada fue “Sergio Sergi: desde siempre y desde lejos”, organizada por el 130º aniversario del nacimiento del reconocido grabador mendocino Sergio Sergi. La muestra, curada por su nieto Pablo Hocevar, reúne obras emblemáticas, material inédito, afiches publicitarios, objetos personales y documentos recuperados por la familia del artista. Además, rescata su vínculo con otros referentes culturales y su trayectoria en el diseño y la publicidad argentina.

El nombre de la exposición surge de una frase escrita por Julio Cortázar en el taller de Sergi en 1973: “Julio te quiere desde siempre y desde lejos”, que se convirtió en el eje conceptual de esta retrospectiva íntima. Hocevar agradeció al museo y sostuvo que muchas de las piezas exhibidas nunca habían sido mostradas al público.

En la Sala Este se inauguró “El agua que se hace arte y llega desde San Rafael”, una propuesta interdisciplinaria impulsada junto al Museo Omar Reina. La muestra reúne artistas, especialistas del CONICET, paisajistas e integrantes del Archivo Único del Agua para reflexionar sobre la relación entre el agua y el territorio mendocino desde una mirada colectiva y contemporánea.

Por su parte, la Sala Norte alberga “Imaginería”, un proyecto desarrollado por Sol Delgado, Matías Funes, Cecilia Flores y otros creadores. La propuesta explora nuevas formas de percepción mediante audiodescripciones y tecnologías de asistencia visual, con el objetivo de acercar experiencias artísticas accesibles e inclusivas para personas ciegas y no videntes.

Además, en el marco del Día Internacional de los Museos, el MMAMM realiza una colecta solidaria destinada al centro comunitario “La Ventana del Flores”, recibiendo útiles artísticos y escolares hasta el 24 de mayo.