Semana de contrastes en el Valle de Uco: tormentas, calor y el Zonda marcan el arranque de diciembre

El Valle de Uco inicia diciembre con un panorama climático cambiante que combina mañanas frías, tardes calurosas y episodios inestables. Las tres jornadas previstas (lunes, martes y miércoles) mostrarán condiciones muy diferentes entre sí, por lo que vecinos y productores deberán estar atentos a la evolución del tiempo.

Lunes 1 de diciembre: mejoras hacia la tarde

Según informó Defensa Civil, la jornada hoy comenzó con cielo entre seminublado y nublado en gran parte del Valle de Uco, siguiendo la tendencia también registrada en el Gran Mendoza. En sectores del Sur provincial, especialmente en El Sosneado y Campo El Sosneado, se observarán precipitaciones muy débiles y puntuales. Se espera una mejora gradual desde el mediodía, con cielo más despejado y tendencia a seminublado durante la tarde.

El viento circulará de este a oeste de manera leve entre las 13 y las 21, sin impacto significativo en el Valle de Uco. En paralelo, Malargüe tendrá viento Zonda leve en sectores del Sur. Las temperaturas en zonas bajas del Valle marcarán una mínima de 10°C y una máxima provincial estimada en 27°C.

Martes 2 de diciembre: vuelve la inestabilidad al Valle

La jornada del martes será más activa en materia meteorológica. Si bien la provincia amanece mayormente despejada, a partir de las 14 comenzará a aumentar la nubosidad sobre el Valle de Uco, donde se prevé el desarrollo de tormentas hacia la noche. Las tormentas serían moderadas y con lluvias aisladas, pero sin probabilidad de granizo, lo que lleva tranquilidad al sector agrícola.

El viento circulará de norte a sur de forma leve durante la tarde y noche, afectando también al Valle de Uco. En zonas bajas, la mínima rondará los 13°C, mientras que la máxima provincial alcanzará los 30°C.

Miércoles 3 de diciembre: jornada ventosa y con posible inestabilidad

El miércoles mostrará el día más caluroso y dinámico de la semana. Desde las 9 de la mañana hasta la medianoche se esperan condiciones ventosas en prácticamente toda la provincia, con circulación norte-sur que también se hará sentir en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

El amanecer será despejado, pero tras las 18 podría desarrollarse convección y precipitaciones locales sobre el oeste de Tupungato, un fenómeno típico de la temporada estival. Las temperaturas marcarán otra mañana fresca en zonas bajas del Valle (15°C), con una máxima provincial que trepará hasta los 33°C, consolidando un cierre de semana caluroso.