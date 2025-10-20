Semana de contrastes en el Valle de Uco: del calorcito primaveral al frío que sorprende

En Tupungato, Tunuyán y San Carlos se espera una semana meteorológica que exige flexibilidad para planificar actividades al aire libre, trabajo vitivinícola o paseos rurales. Podemos dividirla en dos fases: arranque templado y cierre frío.
Arranque templado
Para hoy lunes, se espera un cielo soleado con bruma, con una máxima aproximada de 26 °C y una mínima cercana a los 11 °C.
|Hoy
|26°11°
|Sol brumoso
|martes
|25°8°
|Intervalos de nubes y sol
|miércoles
|22°10°
|Soleado a parcialmente nublado
|jueves
|25°11°
|Chubasco
|viernes
|18°7°
|Más fresco
|sábado
|19°7°
|Soleado a parcialmente nublado
|domingo
|15°5°
|Parcialmente soleado
El martes seguirá con buen tiempo general: máximas de 24 °C, mínimas de apenas 8 °C, con intervalos de nubes y sol. Al miércoles, la máxima bajará a 22 °C y la mínima rondará los 10 °C, con cielo de soleado a parcialmente nublado.
Giro hacia el frío
A partir del jueves, comienzan los cambios: está pronosticado un chubasco en la tarde, con máxima de 25 °C y mínima de 11 °C. Pero el verdadero descenso térmico llegará el viernes, con máximas de sólo 18 °C y mínimas alrededor de 7 °C. El sábado mantendrá las temperaturas bajas (máxima de 19 °C, mínima de 7 °C) y el domingo será el más frío: máxima estimada de 15 °C y mínima cerca de 5 °C, con cielo parcialmente soleado.
Lo que tenés que saber
- Durante los primeros días, la jornada diurna será templada y amigable para tareas al aire libre, aunque las noches serán frías: llevate abrigo.
- Hacia el fin de semana, esperá un marcado descenso térmico: el ambiente será más frío de lo habitual para la zona, así que ajustá ropa, actividades y planificación.
- Si trabajás en viñedos o hacés turismo rural, tené en cuenta que aunque el sol acompañe, las mañanas y noches exigiran buena vestimenta y quizá protección extra.
- El jueves con lluvia podría generar humedad, lo cual potencia la sensación de frío hacia la noche. Prepará impermeable o abrigo impermeable si vas a estar al aire libre.
- No olvides que en zonas de altura como el Valle de Uco la radiación solar puede sentirse fuerte durante el día aunque las mínimas sean bajas: protección solar para el mediodía es buena idea.