Semana de contrastes en el Valle de Uco: del calorcito primaveral al frío que sorprende

En Tupungato, Tunuyán y San Carlos se espera una semana meteorológica que exige flexibilidad para planificar actividades al aire libre, trabajo vitivinícola o paseos rurales. Podemos dividirla en dos fases: arranque templado y cierre frío.

Arranque templado

Para hoy lunes, se espera un cielo soleado con bruma, con una máxima aproximada de 26 °C y una mínima cercana a los 11 °C.

Hoy 26°11° Sol brumoso martes 25°8° Intervalos de nubes y sol miércoles 22°10° Soleado a parcialmente nublado jueves 25°11° Chubasco viernes 18°7° Más fresco sábado 19°7° Soleado a parcialmente nublado domingo 15°5° Parcialmente soleado

El martes seguirá con buen tiempo general: máximas de 24 °C, mínimas de apenas 8 °C, con intervalos de nubes y sol. Al miércoles, la máxima bajará a 22 °C y la mínima rondará los 10 °C, con cielo de soleado a parcialmente nublado.

Giro hacia el frío

A partir del jueves, comienzan los cambios: está pronosticado un chubasco en la tarde, con máxima de 25 °C y mínima de 11 °C. Pero el verdadero descenso térmico llegará el viernes, con máximas de sólo 18 °C y mínimas alrededor de 7 °C. El sábado mantendrá las temperaturas bajas (máxima de 19 °C, mínima de 7 °C) y el domingo será el más frío: máxima estimada de 15 °C y mínima cerca de 5 °C, con cielo parcialmente soleado.

Lo que tenés que saber