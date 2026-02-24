“Selfie legislativa”: un diputado del PJ arremetió contra el Pacto Conciencia que firmó Cornejo

La Legislatura armó, con bombos y platillos, un encuentro para firmar el Pacto Conciencia 2050 que involucra a distintos sectores y tiene por objeto, las políticas públicas. Suele suceder, muchas veces, que estos papeles se los lleva el viento sin que haya consecuencias.

Hay opositores a los que les cayó muy mal el tema, como es el caso de Germán Gómez. El diputado del PJ fue muy irónico con el evento. “‘No es un listado de obras’, dice el pacto. O sea: cero medidas. Pero tranqui: que te venden futuro. Cuando la postal económica de Mendoza hoy es: uva sin precio, bodegas endeudadas y productores al límite”, dijo por redes sociales.

Pero no fue sólo eso, sino que también se burló de una mirada tan a futuro cuando la gente tiene muchos problemas como “no llegar a fin de mes” este 2026. En ese sentido contrastó la “selfie legislativa” con la “uva sin precio, el gasoil impagable y aventuró que el Gobierno está terminado porque “se quedó sin presente”.