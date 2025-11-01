Search
Instagram Facebook Twitter
policia operativo
control

Seis personas fueron detenidas durante patrullajes preventivos en Tupungato

Durante recorridos en distintos sectores del departamento, se detectaron estupefacientes y se identificó a personas con medidas judiciales pendientes. Los patrullajes combinan presencia territorial y estrategias preventivas para reforzar la seguridad.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato, llevó adelante maniobras preventivas en distintos puntos del departamento. Durante los operativos, el personal patrulló a pie y con móviles, controlando de manera preventiva la circulación de personas y verificando documentación y antecedentes.

El primer procedimiento se realizó sobre calle La Vencedora, donde, tras una requisa, se aprehendió a un hombre que tenía entre sus prendas una bolsa con cogollos de marihuana. En tanto, en un segundo caso, mientras patrullaban por calle La Ripiera, los efectivos incautaron más marihuana distribuida en distintos envoltorios.

Además, mediante el uso de equipos biométricos, se aprehendió a cinco personas que presentaban medidas pendientes con la Justicia.

Estas acciones forman parte de los constantes patrullajes preventivos que desarrolla la Policía de Mendoza, combinando presencia territorial, recorridos estratégicos y maniobras de control para anticiparse a delitos y fortalecer la seguridad comunitaria en los barrios.

ETIQUETAS:

Tupungatodetenidospolicia

+ Noticias

control

Seis personas fueron detenidas durante patrullajes preventivos en Tupungato

Por: Redacción NDI

PRIMERA DIVISIÓN

AFA anunció que Mercado Libre es el nuevo Naming Sponsor de la Liga Profesional

Por: Lucian Astudillo

CRISIS VITIVINÍCOLA

La Bodega Norton se presentó en concurso de acreedores: posee cheques rechazados por más de $1.440 millones

Por: Lucian Astudillo

servicio meteorológico

Cómo estará el tiempo el primer día de noviembre en Mendoza

Por: Redacción NDI

Todos los detalles

Educación Especial: abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

Por: María Orozco

defensa del consumidor

“No te consumas en el consumo”: Mendoza lanzó una campaña para frenar el sobreendeudamiento

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter