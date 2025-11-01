Seis personas fueron detenidas durante patrullajes preventivos en Tupungato

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato, llevó adelante maniobras preventivas en distintos puntos del departamento. Durante los operativos, el personal patrulló a pie y con móviles, controlando de manera preventiva la circulación de personas y verificando documentación y antecedentes.

El primer procedimiento se realizó sobre calle La Vencedora, donde, tras una requisa, se aprehendió a un hombre que tenía entre sus prendas una bolsa con cogollos de marihuana. En tanto, en un segundo caso, mientras patrullaban por calle La Ripiera, los efectivos incautaron más marihuana distribuida en distintos envoltorios.

Además, mediante el uso de equipos biométricos, se aprehendió a cinco personas que presentaban medidas pendientes con la Justicia.

Estas acciones forman parte de los constantes patrullajes preventivos que desarrolla la Policía de Mendoza, combinando presencia territorial, recorridos estratégicos y maniobras de control para anticiparse a delitos y fortalecer la seguridad comunitaria en los barrios.