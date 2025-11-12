Seis muertes por tos convulsa: los casos crecen y Mendoza llama a reforzar la vacunación

La tos convulsa volvió a encender las alarmas sanitarias en Argentina. Según el último informe de la Dirección de Epidemiología de la Nación, durante 2025 se confirmaron 456 casos de coqueluche en todo el país, un número que no se veía desde 2023. En Mendoza, aunque la situación está controlada, se registraron 11 contagios confirmados y un aumento en las sospechas.

La jefa de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, aseguró que el panorama provincial es “estable”, pero advirtió que “es un buen momento para llamar a la población a no atrasarse con los calendarios de vacunación”. Su llamado se concentra especialmente en las mujeres embarazadas, quienes deben aplicarse la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) a partir de las 20 semanas de gestación, para transferir defensas al bebé durante sus primeros seis meses de vida.

A nivel nacional, los datos preocupan. La cobertura de vacunación continúa por debajo de los niveles prepandemia, y expertos alertan sobre un fenómeno que llaman “desacondicionamiento inmunológico”, o la pérdida del hábito de vacunarse. En palabras del pediatra Fernando Burgos, del Hospital Austral en diálogo con el UNO, “las vacunas en los estantes no sirven”. Y agregó: “Vacunar es cambiarle la vida a una persona”.

Burgos recomienda lo que denomina “fitness vacunológico”, una especie de entrenamiento del sistema inmunológico similar al ejercicio físico: mantener las defensas activas mediante la vacunación periódica. “El sistema inmune se estimula con las vacunas —explicó—. Si cuidamos el sueño, la alimentación y la actividad física, también deberíamos cuidar nuestra inmunidad.”

El brote actual tiene una característica particular: en Mendoza predomina la Bordetella parapertussis, una variante diferente de la que circula con más fuerza en Buenos Aires y otras provincias. Aunque la vacuna actual no protege contra esa cepa, sí previene las formas graves causadas por Bordetella pertussis, responsable de las muertes registradas en el país. Hasta el momento, seis bebés fallecieron por la enfermedad, cuatro de ellos en edad de vacunación pero sin dosis registradas.

El esquema de inmunización contra la tos convulsa —que forma parte del calendario nacional obligatorio y gratuito— contempla tres dosis en los primeros seis meses de vida, refuerzos a los 15-18 meses, a los 5-6 años, a los 11 años y durante cada embarazo. Además, el personal de salud que trabaja con menores de un año debe recibir una dosis cada cinco años.

En Mendoza, los niveles de cobertura inicial son altos, con porcentajes que superan el 90% en recién nacidos y lactantes menores de siete meses, según datos actualizados al 10 de septiembre de 2025. Sin embargo, el panorama cambia a medida que avanza el calendario: la aplicación de refuerzos cae hasta el 78% en algunos grupos etarios.

Particularmente, la cobertura de la vacuna quíntuple/séxtuple entre los 15 y 18 meses es una de las más bajas, con apenas 78,86%, aunque mejora notablemente en el refuerzo escolar de los 5 años gracias a las campañas aplicadas en los establecimientos educativos. En los niños de 11 años, la cobertura ronda entre el 70% y el 80%, un nivel que los especialistas consideran insuficiente para mantener la inmunidad colectiva.

Aguilar insiste en la vacunación durante el embarazo como una herramienta esencial para reducir los riesgos en los primeros meses de vida. En Mendoza, la cobertura de la dTpa alcanza el 78,29%, mientras que la vacuna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) llega al 75,35%.

Los médicos coinciden en que el descenso en las tasas de vacunación se debe a una combinación de factores: dificultades de acceso, desinformación, falta de políticas sostenidas y la influencia de discursos antivacunas en redes sociales. “Hay un promedio de menos del 50% de cobertura en algunas vacunas. Y eso es peligroso”, advirtió Burgos.

El llamado es claro: reactivar la cultura de la prevención. Así como se promueve el ejercicio físico para mantener el cuerpo en forma, los expertos proponen un nuevo hábito: el inmunofitness. En palabras simples, entrenar las defensas para evitar que enfermedades prevenibles —como la tos convulsa— vuelvan a poner en riesgo a los más vulnerables.