Seis empresas ofertaron para realizar una importante obra hídrica en San Carlos

Con una inversión de 15.500 millones de pesos, financiada con fondos del Resarcimiento, la iniciativa busca asegurar un riego presurizado, a demanda y más eficiente para tecnificar más de 1.100 hectáreas en la cuenca del río Tunuyán Superior.

El Gobierno provincial y el Departamento General de Irrigación dieron un paso crucial hacia la eficiencia hídrica de Mendoza con la apertura de sobres de la licitación para la modernización del sistema de riego Yaucha-Área Pareditas.

Seis empresas y uniones transitorias de empresas (UTE) presentaron sus ofertas para esta obra fundamental, que impactará positivamente en 216 productores y permitirá tecnificar más de 1.139 hectáreas en San Carlos.

Esta obra, considerada clave para la eficiencia hídrica y el desarrollo productivo de la zona, tiene un presupuesto oficial de $15.500.000.000 y se financiará con los fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

El acto administrativo con la recepción y apertura de ofertas se llevó a cabo este martes en la sede central del Departamento General de Irrigación, Barcala 202 de la Ciudad de Mendoza.

Las seis empresas interesadas en ejecutar el proyecto son:

  • UTE Corporación del Sur SA – Da Fré SA
  • UTE Tolcon SA – Ceosa
  • José Cartellone Construcciones Civiles SA
  • Obras Andinas SA
  • UTE Sanco – Construcciones San Guillermo SA
  • UTE Construcciones San José SRL – Stornini SA

Detalles de la modernización: riego eficaz y flexible

El proyecto tiene como objetivo central contribuir al desarrollo productivo sostenible de la región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizando un servicio de abastecimiento de agua de riego gestionado de forma eficaz, equitativa y flexible.

La obra se ubica en la cuenca del río Tunuyán Superior e impactará directamente sobre el área abastecida por las ramas Pareditas y Yaucha, incluyendo hijuelas como Florida Vieja, La Horqueta, Ferrón, Florida Nueva, Simonovich y, de la Rama Dumas, la hijuela Paramillo, zona administrada por la Inspección de Cauce Arroyo Yaucha y Aguanda.

La infraestructura incluye:

  • Un reservorio de regulación de 90.000 m³ como pieza central.
  • Red presurizada: instalación de una red de tuberías plásticas de aproximadamente 27 km.
  • Puntos de entrega: 58 hidrantes para riego y sistemas de medición y control de caudales.

san carlosobraobra hídrica

