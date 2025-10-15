Seis empresas ofertaron para realizar una importante obra hídrica en San Carlos

El Gobierno provincial y el Departamento General de Irrigación dieron un paso crucial hacia la eficiencia hídrica de Mendoza con la apertura de sobres de la licitación para la modernización del sistema de riego Yaucha-Área Pareditas.

Seis empresas y uniones transitorias de empresas (UTE) presentaron sus ofertas para esta obra fundamental, que impactará positivamente en 216 productores y permitirá tecnificar más de 1.139 hectáreas en San Carlos.

Esta obra, considerada clave para la eficiencia hídrica y el desarrollo productivo de la zona, tiene un presupuesto oficial de $15.500.000.000 y se financiará con los fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

El acto administrativo con la recepción y apertura de ofertas se llevó a cabo este martes en la sede central del Departamento General de Irrigación, Barcala 202 de la Ciudad de Mendoza.

Las seis empresas interesadas en ejecutar el proyecto son:

UTE Corporación del Sur SA – Da Fré SA

UTE Tolcon SA – Ceosa

José Cartellone Construcciones Civiles SA

Obras Andinas SA

UTE Sanco – Construcciones San Guillermo SA

UTE Construcciones San José SRL – Stornini SA

Detalles de la modernización: riego eficaz y flexible

El proyecto tiene como objetivo central contribuir al desarrollo productivo sostenible de la región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, garantizando un servicio de abastecimiento de agua de riego gestionado de forma eficaz, equitativa y flexible.

La obra se ubica en la cuenca del río Tunuyán Superior e impactará directamente sobre el área abastecida por las ramas Pareditas y Yaucha, incluyendo hijuelas como Florida Vieja, La Horqueta, Ferrón, Florida Nueva, Simonovich y, de la Rama Dumas, la hijuela Paramillo, zona administrada por la Inspección de Cauce Arroyo Yaucha y Aguanda.

La infraestructura incluye: